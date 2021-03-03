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不倫戀劃句點！賴英里bye了李世聰 友人透露仍盼有白頭到老對象

聯合新聞網 / 綜合報導
長達兩年多的聰里戀，傳出分手消息。報系資料照
長達兩年多的聰里戀，傳出分手消息。報系資料照

寒舍董事長、蔡辰洋遺孀賴英里，3年前被拍到與殯葬天王李世聰同遊頂級日本九州火車之旅，形象大傷；去(2020)年李世聰傳出罹患腦瘤，包括《鏡週刊》、《蘋果》皆證實，賴英里與李世聰兩人已分手，曾經轟動外界的一場不倫戀正式劃下句點。

根據鏡週刊報導，兩人約在去年八月底就分手，九月傳出兩人共同投資的騰達航空結束營業；爾後李世聰身體出狀況，更是成為「回不去」的主因。消息人士指出，在李世聰生病後回歸家庭由家人照顧；而賴英里終歸不是家人，只能選擇離開。友人透露，賴英里歷經情變後，對於愛情，目前仍希望能找到一位能結婚，與其白頭到老的對象。

聰里戀曝光後，這段長達兩年多的感情讓賴英里形象重挫，賴曾向友人抱怨自己因為這場戀情而淡出社交圈，據傳李世聰的兒女們也極力反對父親發展婚外情，並擔憂恐會直接影響未來龍巖接班人選。去年底，龍巖董事會已推選李世聰之女李凱莉接任董事長，而賴英里也將心力放在全力衝刺事業，帶領寒舍艾麗酒店在疫情下重回正常營運軌道。

賴英里 李世聰 婚外情 分手 寒舍 龍巖

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