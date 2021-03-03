六都移轉棟數 攀十年高點

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導
（聯合報系資料庫）
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據六都最新買賣移轉棟數顯示，六都今年前二月交易量達39,581棟，創下近十年新高量，年增18%。

根據調查數據，今年前二月房市交易情況中，雙北市、高雄交易量就寫七年新紀錄，桃園、台中則是十年最佳，至於台南則是2006年來、14年新高，反映今年開春房市交易量延續去年熱度、買氣續旺表現。

永慶房屋業管部協理謝志傑說明，由於過往農曆春節落在1或2月，因此將前兩月交易數據加總，較能看得出市場原貌；以今年前兩月來說，六都合計移轉棟數達39,581棟、年增18%，創十年新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，今年前兩月房市買氣延續去年復甦反彈格局，雖然市場仍籠罩在政策打炒房、疫情陰霾，但因自用剛性需求強勁，且政府打炒房不影響自用客，加上超低利率、游資豐沛環境未變，讓房市買盤持續暢旺。

以成長幅度來看，台中8,404棟、年增27%最強勁，桃園則達7,313棟、年增21.6%，兩大都會區交易量均寫下近十年最佳；台北市、新北市、高雄市今年前兩月移轉量各達5,019、9,436、5,944棟，年成長率各為17.9%、12.2%、20.7%，三大都會區同步創七年新高。

至於台南市交易量為3,465棟，年增率僅有4.7%，不過移轉量創14年新高量；謝志傑指出，雖然台南交易量續創高，惟因區域房價續走揚，讓量能年增幅呈現收斂趨勢，需多加留意。

以2月單月買賣移轉棟數來看，受春節工作天數減少影響，台北市移轉量2,051棟、年減12.5%；新北市3,710棟、年減16.8%；桃園3,185棟、年增4.6%，是唯一較去年同期正成長都會區；台中交易量2,868棟、年減24.5%；台南1,388棟、年減21%；高雄2,327棟、年減11.8%。今年2月六都買賣移轉棟數15,529棟、年減13.9%。

圖／經濟日報提供
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