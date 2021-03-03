秀製造與人力成本數據 金酒：漲價皆有所本

國內白酒龍頭金酒公司終結9年「凍漲」，今天宣布即日起全面調高酒品售價，引起各界熱議。金酒公司副總經理陳啟展出示民國102年、109年製造成本與人力成本做比較，強調所有調漲都有所本。

金酒調漲消息一出，引起各界熱議，金酒公司特別在下午召開記者會說明。副總經理陳啟展出示102年、109年的製造成本與人力成本做比較，強調所有調漲都有所本。

陳啟展表示，大宗酒品價格自101年2月1日到現在已超過9年未做調整，期間各項原物料與包材成本都大幅上漲29%，加上勞基法「一例一休」實施，導致人事成本也提高25%。他表示，金酒製造成本不斷攀升，但金酒公司都以「凍漲」方式來貼近消費者，但為了企業永續經營發展，自3月2日起，將適度反映成本調整產品價格。

陳啟展指出，這次調漲共28種品項，漲幅約4%至15%不等，平均漲幅約10%，5年陳年高粱酒15%漲幅最高，典藏珍品系列4%，漲幅最少。至於家戶配酒價格，也將調漲1成，也就是12瓶從以往4800元調到5280元，從今年端午節施行。

對於外界質疑此波調漲有圖利代理商嫌疑，陳啟展澄清，考量市場秩序，並未事先預告，就是避免造成搶購熱潮。

金酒提供詳細數字指出，所有調漲都有根據，以0.6L-58度金門高粱酒為例，9年間的製造成本上升29.23%。另外，金酒人力成本也大幅增加，其中包含104年、107年配合中央調薪，以及106年實施「一例一休」，9年間人力成本上升25.18%。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康