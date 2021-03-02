台灣港務出脫持股 自然解任陽明董事

陽明（2609）公告台灣港務股代表人陳劭良因任期中轉讓持股超過其選任時持有股份二分之一，自然解任。法人還是看好海運業未來展望，反而認為潛在賣壓消失，有利股價整理後再上攻。

台灣港務當時選任的持股為11.9萬張，受於今年陽明的營運情況好轉，台灣港務2月19日申讓賣出持股3萬張，陽明股價自19日開始都沒有低於25.6元，如果以最低的25.6元計算，台灣港務7.68億元進帳，而且實際的金額一定高於這個，因為19日以後，都沒有再出現25.6元的價格。

台灣港務公司是陽明第三大股東，持有陽明9.57%，僅次於最大股東交通部的14.37%、國發基金的14.13%，台灣港務公司投資陽明的時間非常早，成本也都很低，這次計算的持股不包含後來參加12元增資的部分，所以才會賣超過選任時的二分之一，如果包含認購現增，持有陽明達31萬張，在未來改選時，還是很容易再選任成為董事。

陽明今天股價收盤時來到27.1元，下跌6.55%，這也是自19日開始反彈後第一天回檔修正，雖然股價回檔修正，但市場對於未來海運市場的看法還是持正面態度，而且看好今年的市況會好到下半年。