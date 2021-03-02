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大同借重戴豐樹汽車產業經歷 統籌旗下電動車布局

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
大同與唐榮車輛科技舉行100組馬達系統國際銷售締約儀式，唐榮車輛科技將採購大同公司之IE5超高效率大型電動巴士動力系統，包含馬達與驅動器，首批交貨10組，用於首車匹配與整合，預計3 個月內測試完成。記者張義宮／攝影
大同與唐榮車輛科技舉行100組馬達系統國際銷售締約儀式，唐榮車輛科技將採購大同公司之IE5超高效率大型電動巴士動力系統，包含馬達與驅動器，首批交貨10組，用於首車匹配與整合，預計3 個月內測試完成。記者張義宮／攝影

大同（2371）今（2）日與唐榮車輛科技舉行100組馬達系統國際銷售締約儀式，唐榮車輛科技將採購大同公司之IE5超高效率大型電動巴士動力系統，包含馬達與驅動器，首批交貨10組，用於首車匹配與整合，預計3個月內測試完成。

大同為國內大小馬達產品之領導品牌，深耕馬達事業70年，鑒於國際環保意識抬頭，電動車產業崛起的龐大商機，3年前即結合馬達專業自力研發台灣第一套國產大型電動巴士動力系統，該系統甫於今年1月底成功問世。

大同借重執行副總戴豐樹於豐田及汽車相關產業的經歷，統籌旗下電動車布局與發展，在董事長盧明光全力支持下，大同快速完成生態鏈統整，與國內電動商用車生產銷售領導商唐榮車輛及電動巴士營運商四方合作，在首車可靠度與妥善率測試完成後，預計將於今年第二季，由四方於東海大學第一校區與第二校區之間，進行為期3個月之接駁示範運行。

大同與唐榮車輛科技舉行100組馬達系統國際銷售締約儀式，唐榮車輛科技將採購大同公司之IE5超高效率大型電動巴士動力系統，包含馬達與驅動器，首批交貨10組，用於首車匹配與整合，預計3 個月內測試完成。記者張義宮／攝影
大同與唐榮車輛科技舉行100組馬達系統國際銷售締約儀式，唐榮車輛科技將採購大同公司之IE5超高效率大型電動巴士動力系統，包含馬達與驅動器，首批交貨10組，用於首車匹配與整合，預計3 個月內測試完成。記者張義宮／攝影

大同 唐榮 東海大學

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