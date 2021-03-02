眾達去年營收創新高 將配發約5.9元股息

光通訊元件業者眾達科技（4977）今（2）日舉行董事會，通過2020年全年財報，以及配發現金股息0.20862美元，以董事會前一天平均匯率28.28計算，約當新台幣5.9元，以今日眾達收盤參考價106.0元計算，現金殖利率約5.57％。

眾達2020年合併營收33.39億元，創歷史新高，較2019年增加31.78％。眾達表示，2020年雖有新冠肺炎疫情，然客戶需求並未減少，2020年開始量產100G單通道超高速光通訊模組及5G光收發模組，眾達2020年營運表現創下歷史新高，將持續積極投入下一世代400G超高速光通訊模組。

眾達進一步指出，在下一世代光收發模組產品漸顯效益，且頻寬需求持續快速成長下，對未來營運展望維持樂觀審慎看法不變，持續馬來西亞檳城廠建置動作，預期在疫情趨緩後，將可立即加入生產。

在新冠肺炎疫情衝擊全球經濟下，人類的工作與生活型態產生巨大質變，最為明顯的是推升全球遠距辦公、線上教學及家庭娛樂等需求大幅增加，因此帶動市場對頻寬需求亦巨幅增長，眾達身為全球主要的高速光收發器製造商角色，並且是少數具備量產能力高速光收發器產品的業者，營運表現一路創高。