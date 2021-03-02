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細胞治療癌症領域龍頭長聖 2月營收年增479.43%

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

長聖（6712）昨（2）日公告2月營收1565萬元，年增479.63%，創歷史新高紀錄。長聖指出，主要是因業務量持續增加所致。展望今年，董事長劉銖淇指出，受惠產品結構調整，以及《特管辦法》帶來的收入，預估在2021年可望損平。

長聖佈局免疫細胞及幹細胞兩大技術平台，致力於提供多樣化細胞治療產品。劉銖淇表示，研發中新藥產品已吸引資本市場的關注，潛在國際授權對象及合作開發夥伴目前正積極洽談中。雖受疫情影響，最快今年第一季雙方合作可望有明確結果，目前規劃以合資公司方式進行，未來長聖負責研發，合作夥伴負責國外臨床及歐美行銷。

長聖聚焦於治療癌症、心肌梗塞、腦中風與新型冠狀病毒感染症等重大疾病的新藥研發。劉銖淇指出，公司技術與《特管辦法》細胞製劑製備具有相輔相成的效果，長聖擁有多項細胞療法技術，並具備三間細胞製備廠，今年協助衛福部委託台灣生醫品質保證協會（TSQA）進行的細胞製備場所GTP模擬查廠，以上都可以在2021年帶來收入進帳。

目前長聖透過《特管辦法》搶先推進開發中新藥於市場，並於國內市占第一。研發中新藥已擴展適應症，至9種癌別及退化性關節炎，為國內首家樹突細胞（DC）通過核可的製備廠，並為目前唯一可供應樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞（DC-CIK）的公司，穩坐癌症領域龍頭地位。

法人認為，長聖於再生醫療搶得先機，長線發展趨勢向上，只要再生醫療製劑管理條例草案通過後，長聖研發中新藥可依有條件限時核准機制加速產品化。舉例來說，ADCV01二期臨床試驗完成後，若再生醫療製劑草案通過，將取得5年暫時藥證。

長聖持續推進新藥ADCV01、UMSC01以及CAR001新藥臨床試驗，其中，CAR001產品，具有「off the shelf」與治療實體癌症之潛力，磁性褐藻醣結合抗體之奈米生物醫藥，更有望成為創新First in-class的新藥產品，長聖研發持續邁向國際。

癌症

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