北大同、南唐榮雙強聯手 進軍電動巴士國際市場

大同（2371） 今（2）日與唐榮車輛科技舉行100組馬達系統國際銷售締約儀式，唐榮車輛科技將採購大同公司之IE5超高效率大型電動巴士動力系統，包含馬達與驅動器，首批交貨10組，用於首車匹配與整合，預計3 個月內測試完成。

大同董事長盧明光表示，大同在技術到位後發揮極大效率搶市，在不到一個月內就完成國產電動車核心模組、電動商用車產品及電動巴士運營之生態鏈垂直整合，企圖心十足。

唐榮車輛科技為台灣最大的鐵路客車與貨車製造廠，四方亦有台灣及台中市電動巴士規模與市佔率均為第一的優異實績，這樣的組合堪稱是台灣國產電動巴士三強三贏，未來朋程科技也將全力支持大同在電動車產業的發展，提高競爭力。

唐榮董事長董事長何義純指出，大同與唐榮車輛，在本次締約中，亦議訂在首車運行3個月後，若成效良好，雙方將共同執行以大同 MIT （Made in Tatung）品牌電動巴士底盤平台，行銷海外市場，印度或泰國將為示範項目優先推動之城市地區，並計畫延伸產品線至電動環保商用車與電動輕型（3.5t）商用車。

大同指出，為國內大小馬達產品之領導品牌，深耕馬達事業70年，鑒於國際環保意識抬頭，電動車產業崛起的龐大商機，3年前即結合馬達專業自力研發台灣第一套國產大型電動巴士動力系統，該系統甫於今年1月底成功問世。