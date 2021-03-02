看好台灣太陽能商機 JRE收購鴻晶新屏東太陽能發電廠

台灣太陽能產業近2年來在政府政策強力推動下，不僅台灣對太陽能模組、太陽能內需大幅上揚，尤其去年台廠營運多出現明顯業績回升也吸引日廠目光，今（2）日本再生能源研發商Japan Renewable Energy（JRE）宣布，已收購台灣鴻晶新科技位於屏東的太陽能發電廠，搶攻台灣的太陽能商機。

根據日媒報導，JRE今日發布新聞稿表示，該公司以旗下台灣法人「新能國際科技股份有限公司」，收購台灣再生能源業者鴻晶新於2018年9月開始運轉的太陽能發電廠，JRE並宣布，已藉此進入台灣太陽能發電市場。

JRE表示，台灣政府計畫在2025年底前，將設置2,000萬kW太陽能發電設備，且正階段性開放國有地或放寬規範，今後市場有望呈現擴大，而JRE將活用在日本國內培育的經驗、技術，致力於推動台灣再生能源的普及。

JRE指出，此次收購的發電廠位於台灣屏東縣、名稱為「大排水太陽能發電廠」，設備容量約1,800kW，全年發電量約215萬kW。此外，該報導也指出，JRE搶攻海外再生能源市場，從2018年開始展開調查，原先計畫在印尼、泰國等東南亞以及南韓導入再生能源設備，不過以台灣導入潛力大為由、正致力於搶攻台灣市場。

對於此消息，國內太陽能業者也指出，對國內產業發展是好事，外商企業也看好台灣的太陽能產業未來的展望，不過，業都也認為，政府除了積極推動台灣太陽能內需市場之外，也應該進一步透過政府資源，輔導台灣業者未來能夠像日廠JRE一樣，搶攻海外的太陽能商機。