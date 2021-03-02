快訊

COVAX沒有進一步消息 莊人祥：不是韓國廠出問題

一表看出各國不同調 我AZ疫苗堅持開放65歲以上接種

國泰航空成功空運首批 復星醫藥／BioNTech疫苗到香港

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
國泰航空已經成功空運首批復星醫藥／BioNTech疫苗抵達香港，發揮其在冷凍鏈運送醫藥品的豐富經驗，滿足複雜的處理要求。 圖／國泰航空提供
國泰航空已經成功空運首批復星醫藥／BioNTech疫苗抵達香港，發揮其在冷凍鏈運送醫藥品的豐富經驗，滿足複雜的處理要求。 圖／國泰航空提供

國泰航空已經成功空運首批復星醫藥／BioNTech疫苗抵達香港，發揮其在冷凍鏈運送醫藥品的豐富經驗，滿足複雜的處理要求。

首批供港的100萬劑復星醫藥／BioNTech疫苗中，部分已於今（2）日從法蘭克福由貨機率先空運抵港，並獲優先卸放及直抵國泰航空貨運站。

國泰貨運董事歐永棠表示：「每種疫苗的處理要求各有不同。其中，復星醫藥（BioNTech）疫苗必須以深度冷凍狀態運送，涉及的運輸和儲存要求更爲複雜。我們的疫苗空運專案正好能善用國泰航空龐大的貨、客運機隊，以及廣泛的環球網絡，快捷有效地將疫苗空運至世界各地。」

國泰航空至今已運送的疫苗，包括於2月19日空運首批在港使用的疫苗。該批100萬劑科興疫苗，存放於六個「溫瑞通」（Envirotainer）e2 RAP恆溫貨箱，以保持疫苗處於攝氏2至8度的環境 ，並放置於定期客運航班CX391的空中巴士 A330腹艙中運送。歐永棠補充：「這也是我們首次採用國泰新推出的貨物追蹤系統『智貨查』，為疫苗空運專案的關鍵部分。」

在同一航班上，另外有20萬劑科興疫苗轉運往墨西哥。裝有該批疫苗的「溫瑞通」e2 RAP恆溫貨箱先被置在恆溫車，再拖運到國泰航空貨運站，然後轉運到處於攝氏15至25度的冷凍庫暫存並充電，再由國泰波音747-8F貨機深夜營運的CX086航班，經安克雷奇飛抵墨西哥城。

我們將再運送80萬劑疫苗至墨西哥。國泰貨運也於2月較早時採用相同的配套及航班時間，由北京經香港空運送了一批「康希諾生物」（CanSinoBIO）疫苗到墨西哥，亦於早前處理了一批復星醫藥／BioNTech疫苗至檳城。

國泰貨運疫苗空運專案運作至今非常順利，在連串重要的運送行動中體現出國泰貨運優秀的品質保證。疫苗空運專案亦包括向香港及目的地機場的貨倉及停機坪職員提供進階培訓，讓他們更了解每種疫苗的處理手法。

國泰貨運的專業服務不僅得到客戶讚賞，也榮獲聯合國兒童基金會（UNICEF）認可，指定為「人道主義空運倡議」的特選航空公司之一，該倡議旨在支持為公平分配2019冠狀病毒病疫苗予全球各地而設立的COVAX疫苗分配機制。

為了加強與歐洲疫苗生產樞紐的連繫，國泰貨運再增加了每週兩班由波音777航機運作的只載貨航班，專門往返同樣取得CEIV醫藥品運輸認證的布魯塞爾和香港機場，形成藥品運送通道。

疫苗 國泰 香港

延伸閱讀

莊人祥：我方至少聯繫一次以上 BNT繼續「已讀不回」

4港人接種疫苗後不適 專家：可能屬神經反應

川普對疫苗立場丕變？顧問：他卸任前已接種

COVAX疫苗抵拉美 哥倫比亞獲11萬劑

相關新聞

少子化嚴重房子卻一直蓋？房價不跌反漲 除了炒房另有「暗黑真相」

在這個低薪、高房價的年代，存錢買房對許多人來說是個不小的負擔，加上台灣少子化及高齡化越趨嚴重，房市明顯供過於求，但有網友不解表示，房價並未因此下跌甚至仍有許多建商不斷興建高樓大廈，原因到底為何？

2月新車掛牌2.7萬輛 淡季不淡優於預期

因農曆年前購車及歐美進口車大量到港，2月新車掛牌數2.7萬輛，僅年減0.6%呈現淡季不淡態勢，優於原先預估的2.4萬輛。...

建商新兵！嘉潤建設搶市 329檔期推60億新案

北台灣建設新勢力「嘉潤建設」今（2）日宣布正式成軍，由深耕房產20多年的總經理賴嘉鴻所創辦。

國內車市2月銷售表現優於預期 休旅車持續熱銷

國內新車市場從去年第4季到今年元月都銷售表現非常好，2月表現也比業界預期好，其中，休旅車還是2月市場銷售熱門的車款。

光隆精密-KY看好車市景氣 有意切入特斯拉供應鏈

精密金屬加工廠光隆精密-KY董事長呂皇甫看好今、明年全球車市景氣，估今年業績可成長回到2019年水準，不排除切入電動車大...

沒被大巨蛋案擊垮 趙文嘉接手遠雄七年繳出什麼樣的成績單？

沒被大巨蛋案擊垮 趙文嘉接手遠雄七年繳出什麼樣的成績單？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。