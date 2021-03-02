國泰航空成功空運首批 復星醫藥／BioNTech疫苗到香港

國泰航空已經成功空運首批復星醫藥／BioNTech疫苗抵達香港，發揮其在冷凍鏈運送醫藥品的豐富經驗，滿足複雜的處理要求。

首批供港的100萬劑復星醫藥／BioNTech疫苗中，部分已於今（2）日從法蘭克福由貨機率先空運抵港，並獲優先卸放及直抵國泰航空貨運站。

國泰貨運董事歐永棠表示：「每種疫苗的處理要求各有不同。其中，復星醫藥（BioNTech）疫苗必須以深度冷凍狀態運送，涉及的運輸和儲存要求更爲複雜。我們的疫苗空運專案正好能善用國泰航空龐大的貨、客運機隊，以及廣泛的環球網絡，快捷有效地將疫苗空運至世界各地。」

國泰航空至今已運送的疫苗，包括於2月19日空運首批在港使用的疫苗。該批100萬劑科興疫苗，存放於六個「溫瑞通」（Envirotainer）e2 RAP恆溫貨箱，以保持疫苗處於攝氏2至8度的環境 ，並放置於定期客運航班CX391的空中巴士 A330腹艙中運送。歐永棠補充：「這也是我們首次採用國泰新推出的貨物追蹤系統『智貨查』，為疫苗空運專案的關鍵部分。」

在同一航班上，另外有20萬劑科興疫苗轉運往墨西哥。裝有該批疫苗的「溫瑞通」e2 RAP恆溫貨箱先被置在恆溫車，再拖運到國泰航空貨運站，然後轉運到處於攝氏15至25度的冷凍庫暫存並充電，再由國泰波音747-8F貨機深夜營運的CX086航班，經安克雷奇飛抵墨西哥城。

我們將再運送80萬劑疫苗至墨西哥。國泰貨運也於2月較早時採用相同的配套及航班時間，由北京經香港空運送了一批「康希諾生物」（CanSinoBIO）疫苗到墨西哥，亦於早前處理了一批復星醫藥／BioNTech疫苗至檳城。

國泰貨運疫苗空運專案運作至今非常順利，在連串重要的運送行動中體現出國泰貨運優秀的品質保證。疫苗空運專案亦包括向香港及目的地機場的貨倉及停機坪職員提供進階培訓，讓他們更了解每種疫苗的處理手法。

國泰貨運的專業服務不僅得到客戶讚賞，也榮獲聯合國兒童基金會（UNICEF）認可，指定為「人道主義空運倡議」的特選航空公司之一，該倡議旨在支持為公平分配2019冠狀病毒病疫苗予全球各地而設立的COVAX疫苗分配機制。

為了加強與歐洲疫苗生產樞紐的連繫，國泰貨運再增加了每週兩班由波音777航機運作的只載貨航班，專門往返同樣取得CEIV醫藥品運輸認證的布魯塞爾和香港機場，形成藥品運送通道。