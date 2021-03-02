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永裕去年營運拉尾盤 每股賺3.2元、歷史次高

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

包材容器大廠永裕（1323）今（2）日公布去年財報，受惠客戶年底提前拉貨，永裕去年第4季營運拉尾盤，推升公司去年全年稅後純益2.9億元，年增率在最後一刻「翻正」，比前年微增0.3%，換算去年每股純益3.2元，創歷史次高，表現優於預期。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，積壓的消費買氣湧現，永裕的客戶在去年底提前拉貨，帶動公司去年第4季營運拉尾盤，單季營收9.13億元，季增9.8%，衝上全年最高點，今天公布單季稅後純益7,276萬元，年減1.9%，季增24.4%，換算單季每股純益0.8元。

這也推升永裕去年全年稅後純益達到2.9億元，比起前年的2.89億元逆勢增加0.3%，成功守住「正成長」。不只打敗疫情，也超越永裕董事長王威程原先設下的「力守持平」目標，表現優於預期。

永裕主管表示，去年面對疫情肆虐及新台幣升值影響，公司獲利仍能守住正成長，主要受惠客戶深耕網購市場帶動需求熱絡，另外永裕投入高端包材陸續投入量產，產品組合優化，加上公司強化兩岸精實管理，提升生產效率、降低人力成本。

展望今年，永裕看好隨著新冠疫苗施打逐漸普及，全球應該可以陸續解除活動管制，有助消費力道提升，加上永裕的高附加價值產品出貨占比提升，法人看好永裕今年營收、獲利都有機會比去年再上層樓，挑戰2018年的歷史高點。

永裕為化妝品、家用品、藥品等包材容器大廠，主要客戶包括寶僑（P&G）、萊雅、資生堂、花王等一線國際大廠。

疫情 營收

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