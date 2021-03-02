劍湖山世界35歲生日 首創園內拍照抽總統套房

劍湖山拍照打卡抽總統套房，即日起至5月31日首度在劍湖山世界（5701）推出。劍湖山世界運用國內唯一石竹花區及5.8公尺國內最大金牛等獨特美景，滿足遊客拍照打卡需求，又可參加拍照樂，首獎可入住總統套房一晚，立即成為高度話題。3月2日至3月31日入園汽機車牌號碼，只要對中7、3、5任一碼，就享有門票299元優惠（原價899元）。

劍湖山今(2021)年過35歲生日，以「17735」（一起慶35）的7、3、5為年度幸運數字，並推出多項相關優惠遊客活動，除了上述汽機車牌號碼對中7、3、5享有門票299元優惠價，35歲（1986年出生）入園優惠價只要350元。大專院校學生憑學生證上有3或5，門票也只要299元（原價699元）。

另外，劍湖山的壽星優惠方案也一直受到許多民眾關注。 以3月為例，3月壽星入園門票299元、當日壽星更只須1元，超級優惠划算。劍湖山世界3月2日至4月1日還推出「全日暢玩699元送價值300元好康券」，優惠好康包括價值100元的國內最大互動體感釣魚場免費體驗一次、園內咖啡茶葉博覽館及海盗餐廳單筆消費滿300元，都可獲贈價值100元以上精美好禮一份。

劍湖山世界表示，關於「劍湖山拍照樂」抽總統套房的活動辦法如下，1.在園內指定地點當網美拍美照、2.打卡上傳劍湖山FB粉絲專頁、3.憑打卡上傳頁面至園內摩天服務中心填寫表單，即可參加抽獎。另外，憑此打卡截圖，上傳到劍湖山世界粉絲專頁指定貼文留言處，還有機會抽中劍湖山世界35週年無限暢玩卡乙張。

劍湖山世界經理張華紋說，配合遊客對賞花觀景潮流，以及打卡網拍的龐大需求，「花現劍湖山」導入很多獨特的花卉景觀，如可供遊客犇向網美世界，越拍越順、越拍越旺、越拍越美麗的「花現幸福廣場」。其他可提供遊客拍照樂趣，又能參加總統套房抽獎活動的美麗景點還包括：有如舊金山九曲花巷的「流泉花坡」、彩虹劇場旁的紫愛紫藤花廊、G5廣場景園、巨石藝陣、梅園、一拍即旺鳳梨綠雕區以及桂花橡、彩虹步道、愛之橋、林蔭步道等充滿芬多精的祕境。

針對學生及兒童客層，劍湖山世界旗下劍湖山渡假大飯店也有多項優惠促銷活動。即日起至3月31日的「FUN假趣」學生專案，學生憑證件訂房，四人成行一泊一食，含樂園門票一張，每人只要900元。為兒童節量身打造的「童樂假期」專案，4月1日至4月5日，2大2小出遊，招待兒童免費入住，每房只要2588元，詳請洽劍湖山渡假大飯店官網http://janfusun.com.tw/tw/html/news/index.php?unid=3&unid=3。