「亞太地區旅遊趨勢調查」 台灣旅客亞太區最謹慎

全球多元旅宿平台 Airbnb 今（2）日公布近期委託 YouGov 進行的《2021 亞太地區旅遊趨勢調查》報告指出，台灣旅客期盼能與家人及朋友以安全和可負擔的方式重啟旅遊，追求有人情味的體驗；調查中亦顯示，在接受調查的九個亞太市場中，台灣旅客對未來的旅遊規劃最為保守，儘管如此，仍有超過兩成的台灣民眾表示，願意在疫情結束後的首次旅遊，加碼比過去多 5 成以上的預算，來場真正的「報復性出遊」。

許多亞太地區國家仍在與新冠肺炎疫情奮鬥，Airbnb 《亞太地區旅遊趨勢調查》卻發現，亞太民眾對疫後重啟旅遊的渴望早已蠢蠢欲動。有近六成的印度旅客表示已經預訂、規劃或是期待2021 年的旅遊行程，也有超過五成的泰國（52%）與紐西蘭（51%）民眾對 2021 年恢復旅遊表示躍躍欲試。

相較於亞太地區其他旅客，儘管台灣被國外智庫評選為新冠肺炎疫情控制前三名，只有不到二成（18%）的台灣旅客表示已經預訂或是規劃2021年的旅遊安排，有超過六成的台灣旅人表示自己在2021年沒有任何旅遊規劃、或對旅遊恢復常態不抱期待（67%）。值得注意的是，台灣男性民眾對旅遊抱持比女性更為開放及樂觀的態度，有 22% 的男性預計於 2021 出遊，反觀女性僅有 14%。

調查也顯示出民眾對旅遊的謹慎態度，對台灣民眾而言，選擇旅宿的首要指標是清潔與安全（58%），相較於疫情爆發前的 49% 有顯著成長。而不論疫情前（56%）或是疫情後（57%），能否負擔得起始終是台灣民眾規劃旅遊時的重要考量。除了安全和可負擔性外，人情味和家的感覺也是旅客出遊時的重點考量之一，調查結果顯示「人情味」將會在疫後的旅宿業復甦扮演要角。

同時，即使民眾希望能有效控制出遊預算，調查結果也顯示，有部分民眾願意加碼其疫後旅遊支出。平均而言，有 22％ 的受訪者願意在疫後首次出遊花費比以往高出五成或更高的預算，而其中以未婚的情侶占大宗（31％）。同時，有8％的Z世代受訪者表示，願意在疫後首次旅行投入比過去高兩倍的預算，居所有世代之冠。

除了影響旅客選擇旅遊地點與形式外，疫情的不穩定性使得遊客們在計畫旅行時日趨晚鳥，享受更多「說走就走」的隨興行程。Airbnb 內部數據指出，2020 年第3季提前一個月以上預訂住宿的比例較2019年同期大幅減少。

維持社交距離、減少群聚接觸是全球民眾2020年的共同語言，Airbnb 預期這樣的習慣也將延續到 2021 年的旅遊地點選擇上。在亞太地區，無論是台灣（42%）、泰國（51%）、菲律賓（47%）、印度（44%）或日本（40%）民眾，都將「大自然」作為疫後首選的旅遊地點。

同時，疫情也讓近七成（69%）的台灣民眾覺得與世界疏離，並且期待與朋友（38%）、親人（24%）與情侶（23%）在疫情後一起出遊。此外，在邊境持續管制的情況下，民眾對於「雲端旅行」抱持更開放的態度，有逾五成（51%）的受訪者表示他們曾經或是樂於嘗試線上的旅遊行程。

Airbnb 印度、東南亞、台灣暨香港總經理Amanpreet Bajaj表示，「台灣民眾對於旅遊的謹慎態度正好呼應了 Airbnb 過去一年發起多個公共安全及衛生計畫的核心理念，從深度清潔計畫到新冠肺炎疫情安全措施，在在都是為了替疫後旅遊新時代打下更堅固的基礎。有了這層基礎，我們深信健康安全措施、經濟可負擔、大自然旅遊以及「人情味」將再次連結全球民眾。『跟誰去』將與過去旅遊重點『去哪裡』、『什麼時候去』同等重要。我可以預見在不久的將來，民眾將可以和摯愛的親友們共同在散落於台灣絕美山陵與海岸的 Airbnb 房源中，重拾幸福的旅遊時光，如同 Airbnb 一直以來致力於推行的旅遊方式：真實的人際互動與創造歸屬感。」