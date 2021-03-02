年夜飯的記憶徵文活動 建行台北優選好文出爐

世界很大，但不管走了多遠，所有旅途的歸程都是家，無論走過多少山川湖海，品過多少山珍海味，最令人想念的還是一頓團圓年夜飯。

近日中國建設銀行台北分行舉辦了「年夜飯的記憶」主題徵文活動，讓同仁分享最難忘的一次年夜飯。一篇由該行內控合規部副理林廷樸所撰寫的文章，真實生動，令人如臨其境，感受到撲鼻的飯熱菜香，獲得優選。

以下為他的文章內容：

記得每到除夕的年夜飯時，我們家的圍爐桌上經常是各式料理菜色的爭奇鬥豔。

外公、外婆來自江蘇，母親雖是在台灣出生卻也向外婆習得一手江浙菜，親手做的獅子頭滷白菜，在傳統市場買的新鮮溫體豬絞肉，母親費力的將絞肉摔打成圓球狀，再以紅燒方式滷上冬季的時令白菜，母親常說這是外婆最喜品嘗的料理之一。

記憶中母親為了烹煮出濃郁的醃篤鮮，將豬大骨用文火熬煮數小時作為湯底，再搭配新鮮的筍片、青江菜跟金華火腿，我一直到離家後才瞭解這道湯有多費工，也才知道母親費時燒制的醃篤鮮，不僅味道醇厚，更融入了幼時的回憶。

當然還有孩提時最喜歡母親烹煮的鍋巴蝦仁，利用新鮮的牛番茄、番茄醬再芡上太白粉做成的酸甜醬，每當上菜前，母親會呼喚我邊看著這道豔紅的料理、邊聞著熱騰騰的香氣、邊聽著醬汁澆淋在鍋巴上的滋聲響。

父親是台灣宜蘭本地人，除夕年菜少不了的香腸、臘肉、糕渣、香魚、海鮮羹及紅燒肉等菜色，甜點也總有一味八寶芋泥。

在圍爐的圓桌上，爺爺會用閩南語叨念著如何灌制香腸的方法、如何用甘蔗煙燻臘肉，仿佛是要將這些技藝傳授我們這群兒孫似的。

糕渣則是宜蘭本地菜餚，利用高湯做成的豬肉凍以油炸的方式料理，宜蘭比鄰遠洋漁場，回到老家總會品嘗到包裹著蟳肉、蝦仁、髮菜，佐以芹菜末的海鮮羹。

年夜飯的甜點在我們家一定是八寶芋泥，綿密軟爛的芋頭搗成泥狀蒸煮好後，淋上甜蜜黏稠的紅糖水，每年吃到這時就知道接下來是爺爺準備要發壓歲錢了。

記憶裡的年夜飯，不僅是豐盛的菜餚飽足了胃，還有鄉下老家親友們的親情溫暖了回家的心，更多的是混著幼時對父親及母親孺慕的回憶。