建商新兵！嘉潤建設搶市 329檔期推60億新案

北台灣建設新勢力「嘉潤建設」今（2）日宣布正式成軍，由深耕房產20多年的總經理賴嘉鴻所創辦。

賴嘉鴻指出，嘉潤建設雖是新品牌，不過獲得績優雙上櫃兩大品牌新潤、亞昕國際投資，加上團隊在房地產資歷逾20年，新品牌今年329檔期計劃推出兩大新案，包括總銷16億元「嘉潤青翠」、24億元「嘉潤青翠」，合計約60億元新案。

賴嘉鴻指出，嘉潤建設雖是新品牌，不過品牌融入五大「全能建築」理念，包含大師團隊、建築精研、客戶服務、活氧建築、永續居邸，以實用本位、舒適居家為核心理念，希望創造人性化的空間。

嘉潤建設協理梁震皓指出，嘉潤建設產品特色，包括規劃豪宅才有的低梯戶比，讓客、貨梯區隔不互擾，小坪數多一房多一衛，提高採光面，讓空間更有彈性；另外，針對房產界最令人頭疼的漏水糾紛，嘉潤延攬大信防水專家，將防水保固提高至十年，遠超業界標準，並請來豪宅級「中御物業團隊」，提供社區服務。

「嘉潤建設」首案「嘉潤青翠」，選擇新北房市指標-板橋江翠北側重劃區，該案位在5,800坪玫瑰公園第一排，散步即達板橋國中、435藝文特區，中正路成熟商圈，且有新月橋畔水岸生活；至於南港「久云嘉潤」等，規劃舒適的二到四房產品。

從鄉林建設、新潤興業到如今自立門戶，「嘉潤建設」總經理賴嘉鴻從基層業務一路做起，接觸各種消費者，懂得現在的消費者需求是什麼，擁有20多年的住宅統籌及銷售經驗。

賴嘉鴻指出，團隊長年爬梳關於「家」的各項細節，將在家中裝置健康淨化設備，並走在科技尖端，導入黃金級綠建築、黃金級智慧建築系統，兼融生活品味，提供雲端客服平台，滿足住家規劃與售後服務，讓買房過程，交屋入住都極致安心，率先站穩北台灣，誓言締造深植人心的品牌價值。

賴嘉鴻表示，現今外界環境不斷的惡化，空氣及水的品質變差，住宅產品除了基本的舒適外，更需重視居家長期的健康品質，針對此點，嘉潤建設特別打造防疫宅，在社區、公設、電梯及居家不同空間設計採光與防疫設施；未來更預計將科技應用到住宅上，以客戶「未來的需求」來蓋現在的房子，讓客戶依照不同階段，升級擴充自己的住宅空間，使嘉潤建設的房子可以放心住一輩子。