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國內車市2月銷售表現優於預期 休旅車持續熱銷
國內新車市場從去年第4季到今年元月都銷售表現非常好，2月表現也比業界預期好，其中，休旅車還是2月市場銷售熱門的車款。
根據監理所領牌資料，2月新車領牌總數還是比原預期的2.4萬台出色，衝上2.72萬輛、年減0.6%。其中，和泰車生產的TOYOTA依舊是國內車廠銷售第一，銷售台數達6,513台。
今年2月雖然有農曆新年假期影響，但疫情推升國旅需求增加，不少消費者也憂心車用晶片短缺將導致後續缺車，加快換車動作，所以就算有農曆年影響，不少民眾還是搶著換新車，單2月新車銷售還比預期還好，
2月新車銷售表現最好的還是和泰汽，TOYOTA銷售台數為6,513台，遙遙領先同業，其中CROSS銷售台數2,205台，RAV4銷售1,214台、ALTIS銷售989台；和泰車代理的LEXUS銷售台數為1,205台，總銷售台數7,718輛。
2月銷售第二名，BENZ銷售台數2,325、裕日車代理的NISSAN第三名2,154台，其中，KICKS銷售台數也達919台，還是銷售熱門車款；第四、五名是HONDA及FORD，售台數1,779台及1,630台。
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