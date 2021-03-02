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大同、唐榮雙強聯手 進軍電動巴士國際銷售

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
大同今日與唐榮雙強聯手，進軍電動巴士國際銷售，雙方簽定大同生產的100組馬達動力系統締約儀式。首批交貨10組，用於首車匹配與整合，預計三個月內完成測試。 記者張義宮／攝影
大同今日與唐榮雙強聯手，進軍電動巴士國際銷售，雙方簽定大同生產的100組馬達動力系統締約儀式。首批交貨10組，用於首車匹配與整合，預計三個月內完成測試。 記者張義宮／攝影

大同（2371）今（2）日與唐榮（2035）雙強聯手， 進軍電動巴士國際銷售記者會，雙方簽定大同生產的100組馬達動力系統締約儀式。首批交貨10組，用於首車匹配與整合，預計三個月內完成測試。

大同跨入電動車動力系統首度拿到訂單，將交給唐榮車輛及四方電巴士百組馬達動力系統；今(2)日下午二點， 在大同總公司對外發表，由大同董事長盧明光、唐榮車輛及四方電巴董事長何義純共同主持簽約儀式。

三方以商用車產品、核心動力系統及電動巴士示範運行的生態鏈垂直整合，朝向深度策略聯盟模式，將替大同在電動車事業開創嶄新的一頁。

大同鑒於電動商用車營運已是世界發展潮流與重要趨勢，為滿足大同、唐榮車輛及四方電巴等三方電動商用車產品與核心動力系統，以及電動巴士示範運行的生態鏈垂直整合，今後朝向建立更深度的策略聯盟模式發展。

大同成功開發台灣首款國產電動巴士250kW動力系統，日前通過車輛研究測試中心(ARTC)嚴苛的性能測試，攜手工研院發布成果。

大同指出，採用IE5極高效率大型電動巴士動力系統，可整合電動車心臟與大腦的馬達和驅動器，提升電動巴士性能與效率，馬達最高效率達96%以上、驅動器達97%以上，整體效率表現與歐美大廠並駕齊驅，可提高車輛性能與節能省電，且具備高扭力、爬坡力佳的特性，適用於一般的12米電動巴士及17噸貨卡。

大同唐榮雙強聯手，進軍電動巴士國際銷售。記者張義宮／攝影
大同唐榮雙強聯手，進軍電動巴士國際銷售。記者張義宮／攝影
大同唐榮雙強聯手，進軍電動巴士國際銷售。記者張義宮／攝影
大同唐榮雙強聯手，進軍電動巴士國際銷售。記者張義宮／攝影

大同 唐榮 電動車

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