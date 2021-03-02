房仲搶攻包租代管 推租賃履保、送特定事故跌價險

看準消費者對高品質且有保障的租賃服務需求上升，永慶房屋宣布擴大租屋服務，雙北市所有永慶房屋門店提供代租、代管服務，幫房東管理出租大小事，更推出租賃「價金履約保證帳戶」，保護押金與租金，讓租賃保障再升級。

永慶房屋表示，根據內政部2020戶口普查統計，全台灣約有102萬戶租屋家庭，實際租屋人數推估逾300萬人，在北漂族眾多的台北，2023年的租賃戶數預估將達 16 萬戶以上。

房屋租賃市場越來越大，租屋糾紛及房東房客權益保障等問題，成為日趨重要的居住議題。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋因此擴大租屋服務，提供租屋代管，由專業的代管師協助房東處理出租事宜。

其中，從租賃期間的房屋管理與收租，包含收催租、租約終止，永慶的代管師都會協助屋況點交，若房屋設備損壞，但非房客的責任時，房客也可以直接連絡永慶代管師協助處理。

陳賜傑表示，許多房東因工作在身，或是住在外縣市，常為了屋況問題，而需請假、或是從外縣市趕到台北，不僅勞心勞力，也無法及時處理房屋問題，不小心甚至會引起房客的抱怨。有了永慶代管師協助，房屋大小事就不用房東親自解決。

近期頻傳的代管業者因履約過程有爭議，導致房客拿不回押金、房東遭欠房租的問題，永慶也針對此情況，比照購售屋服務，推出租賃價金履約保證帳戶。

陳賜傑說，租賃房客的押金存放在銀行履約帳戶中，不會發生房客退租、屋況點交無誤後，房東不肯退押金的情形；房客的租金也是直接匯入銀行信託專戶，再由信託專戶撥款給房東，避免代管業者私吞租金的情形，保障房東和房客權益。

永慶房屋表示，代租代管服務，現在不僅提供房東免費刊登租屋資訊在永慶房仲網，還免費贈送房東特定事故房屋跌價險，在出租的過程中，若有發生特定事故造成房屋跌價損失，即可享有保險金補償，減少房東出租的隱憂。