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震撼彈！金門高粱酒無預警漲價 盤商錯愕：亂來

半導體設備出貨熱 空運承攬商捷迅獲大單

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
設備提領時所安排歐翼氣墊車運送至桃園機場。圖／業者提供
設備提領時所安排歐翼氣墊車運送至桃園機場。圖／業者提供

捷迅（2643）近期接獲國內知名半導體廠商委託承運為期五個月專案設備，預計需分30批次始能完成交付任務，首批設備共有27件將近30噸，安排中華航空747-400F貨機自桃園機場直飛廈門。

於金牛年一開春捷迅接單傳喜訊，捷迅發言人葉子菁表示，這是因為捷迅有多年豐富經驗；專案小組自接洽客戶初期須多次與國外視訊會議，在嚴謹討論及縝密安排下，訂定出設備移出時程，並同步與航空公司及桃園機場倉儲業者溝通，規劃使用航空設備及處理專區，搭配專業氣墊車隊完成陸路運送，自提領時隨即啟動專人全程監控，以確保此批精密且貴重設備在全程運送過程皆符合國際安全規範。

捷迅擁有37年專業國際物流承攬經驗，運送半導體設備相較於運送一般航空貨物不同，除航空運費單價的差異外，操作時更需要細心且繁瑣的事先準備及演練，要隨時注意設備外的震盪顯示器是否變色，且須緊密的與國、內外的操作團隊溝通，即時做到24小時監盯等回報機制，確保每個環節順暢及維持運送半導體設備的高穩定度。

葉子菁進一步表示，與客戶建立長期合作關係， 此次設備運送專案，更顯現公司國內外操作及經營團隊於疫情期間，不受限於物流供應鏈等不確定的情況，仍能肩負起客戶交付的任務，順利完成首批運送，接下來的幾個月必也能於激烈的國際競爭中順利無虞的完成此專案，並可預見將可帶動後續供應鏈及原物料的物流運輸等訂單需求。

捷迅 桃園機場

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