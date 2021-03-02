漢翔新式高教機進入交機階段 看民航市場持續復甦

漢翔（2634）今(2)日董事長胡開宏同乘新式高教機，以實際行動親身體驗其性能，證明新式高教機性能優異，後續將依專案期程完成各階段的試飛驗證及交機任務。

漢翔去年民航機業務也受到新冠肺炎疫情肆虐波及，民航機業務降至占去年總營收3成，今年看起來會復甦，回升的速度要看疫苗施打及全球解封概況。預計今年開始小量量產年底可望交2架新機，後續將依專案時程，完成各階段試飛驗證及交機任務。

胡開宏董事長在發表同乘心得時表示，再以飛行員的身分親自同乘，以實際行動證明新式高教機性能安全可靠，展現國防自主自研自製的能量。他特別感謝空軍、中科院及民航局等單位在過程中多次支持及專用空域時段的協助，才能順利執行研發試飛評估，呈現國機國造自研自製的實績，為國家奠定航空產業的基石。

胡開宏指出，去年全球遭逢新冠肺炎疫情肆虐，全世界所有產業面臨極大危機，航空產業更為重災區，加之波音737 Max停飛的影響，國際航空產業更是低迷，至今仍未有起色，但胡董事長充分掌握「危機即是轉機」的管理哲學，趁此機會祭出開源、節流、深蹲三大策略，促進公司轉型。

漢翔積極爭取軍用業務及內需科技服務商機，在軍民專案截長補短下，公司的營運達標，實現對公司同仁「不裁員、不減薪、不放無薪假」的承諾。新式高教機是凝聚航空產業能量的開始，未來將藉發展高教機所蓄積的能量，以初教機與下一代戰機為主軸持續發展，提升整體自製率，期待國內產製能完全滿足空軍需求。

展望未來，漢翔除拓展飛機製造本業之外，將以擴展核心產業、跨足關聯產業、開發互補產業等為原則，創造產業效益進而擴大航空業者國際接單能量，期待能攜手國內航空產業，深耕台灣，放眼世界。