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震撼彈！金門高粱酒無預警漲價 盤商錯愕：亂來

法人：估光隆精密-KY去年EPS至少有2元

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

光隆精密-KY（4581）去年自結合併營收為8.62億元，年減率約17%，法人表示，依前三季EPS1.88元推估，2020年度EPS應至少有2元以上之水準。

光隆精密表示，隨著全球疫情明朗化與各國逐步解封，北美及中國市場已明顯感到強勁的復甦，自2020年8月起最大客戶CUMMINS 出貨量已逐漸回溫，今年1月出貨量更超越去年同期尚未受疫情影響的30%。

另在中國大陸最嚴謹的汽車國家第六期排放法規(簡稱國六)逐步在各省份強制實施，滿足國六標準的柴油和天然氣引擎重卡市場快速成長，光隆精密生產的排放相關廢氣再循環系統(簡稱EGR)閥座和冷卻殼體等產品受益，EGR零組件市場滲透率亦不斷提高，而配合商用車電動化的全新EMB（電子機械式煞車系統）已完成首批量產交貨，EMB產品初期將向中國大陸巴士廠商供貨，用於替代電動巴士上傳統的壓縮空氣驅動煞車系統。EGR及EMB產件，將成為帶動整體營運成長的重要動能。

法人推估，公司近期接單狀況暢旺，預估今年營收及獲利應至少可回到2019年水準，樂觀看待全年的業績。

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