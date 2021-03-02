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Z Holding與LINE合併 五年內砸5千億日圓聘5千AI人才

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
Z Holdings和LINE宣布正式整併。路透
Z Holdings和LINE宣布正式整併。路透

Z Holdings（以下稱ZHD）和LINE宣布正式整併。ZHD、LINE、以及雙方的母公司軟銀集團與NAVER在完成相關交易流程後，正式整併；兩家公司正針對各自經營的事業積極展開商議。 

ZHD和LINE在2019年11月簽署整併意向書，同年12月簽署整併合約，2020年8月簽署業務合作意向書。ZHD及LINE繼承公司於2020年1月31日簽訂換股合約，隨著換股生效，雙方的整併於3月1日正式完成。

整併後，ZHD集團全球員工人數達2.3萬人，為日本市場提供200多項服務，已成為日本規模最大的網路科技公司之一，日本總用戶數超過3億、商戶數達1,500萬，與日本各地方政府的合作案超過3,000筆，掌握大眾日常生活中重要的資訊流、結算。

新公司將更強化AI技術應用，5年內將投資5,000億日圓，招募5000位AI技術人才。預計在2023會計年度創造2兆日圓營收、獲利2,250億日圓。

日本 LINE 日圓

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