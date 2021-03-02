Z Holding與LINE合併 五年內砸5千億日圓聘5千AI人才

在這個低薪、高房價的年代，存錢買房對許多人來說是個不小的負擔，加上台灣少子化及高齡化越趨嚴重，房市明顯供過於求，但有網友不解表示，房價並未因此下跌甚至仍有許多建商不斷興建高樓大廈，原因到底為何？

2021-03-02 09:54