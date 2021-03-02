快訊

震撼彈！金門高粱酒無預警漲價 盤商錯愕：亂來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雄獅看準網紅經濟 成立KOL專案團隊、招募百名雜牌嚮導

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

雄獅（2731）看準網紅經濟，旗下媒體公司欣傳媒近期成立KOL專案團隊，並啟動「雜牌嚮導招募計畫」，目標預計招募100名雜牌嚮導。雄獅表示，公司長期投入集團資源培育達人領隊，使他們將興趣與工作結合，並在集團的支持下成長茁壯，搖身成為在各專業領域具有指標性的KOL（關鍵意見領袖），並同時擁有眾多擁有共同興趣的支持者。

雄獅從2009年成立主題旅遊部，提供具有多樣主題性、市場獨特性的旅遊體驗，並創立「達人帶路」遊程，由極具個人魅力特質的專業達人領隊帶路、領團，提供更有溫度、有人情味的服務，如中南美達人領隊「玩美南人Eric」以及推廣單車運動的最佳達人「夏美」，分別開創獨特的遊程，為粉絲帶路、領團前往國內多元主題之旅，只要一開團，不僅團團秒殺，也是眾多廠商爭相邀請的合作對象。

雄獅「雜牌嚮導招募計畫」於3月2日正式開跑，活動時間至4月9日晚上12點截止。此活動預計號召100名熱愛旅遊、擅於分享，對文字、攝影擁有熱情的各領域網紅，且本身已經在社群上具有一點影響力，同時渴望更大舞台展現自我。雄獅表示，加入集團的KOL號召計畫，能享有雄獅集團產品銷售營業分潤，讓流量變現金。

雄獅表示，歡迎擅長經營社群平台的創作者們加入，不論是旅遊、3Ｃ、生活、美妝、親子等各領域，只要是在網路上擁有自己的社群平台與忠實粉絲，並將自媒體經營得有聲有色，就有機會加入網紅號召計劃，獲選後將於5月25日開設「雜牌嚮導鳴日號專列」，預計送首波徵選上的KOL去搭乘時下最熱門的美學觀光列車「鳴日號」。

雄獅 網紅

延伸閱讀

網紅經濟正夯 雄獅推「雜牌嚮導」免費玩還有機會分潤

福建百村莊 招募台灣建築團隊

大同設戰情室 複製電鍋熱銷模式

內蒙古：4月底前 全面清理關停虛擬貨幣挖礦專案

相關新聞

少子化嚴重房子卻一直蓋？房價不跌反漲 除了炒房另有「暗黑真相」

在這個低薪、高房價的年代，存錢買房對許多人來說是個不小的負擔，加上台灣少子化及高齡化越趨嚴重，房市明顯供過於求，但有網友不解表示，房價並未因此下跌甚至仍有許多建商不斷興建高樓大廈，原因到底為何？

航空業優先施打新冠疫苗 迎疫後起飛商機

航空業好消息！國籍航空列優先施打疫苗企業。華航、長榮航昨（1）日均表示，已接到民航局來函，著手開始統計空勤組員及一線地勤...

漢翔新式高教機進入交機階段 看民航市場持續復甦

漢翔（2634）今(2)日董事長胡開宏同乘新式高教機，以實際行動親身體驗其性能，證明新式高教機性能優異，後續將依專案期程...

聯航推新科技平台 減輕旅客疫情期間旅遊限制負擔

聯合航空即日起推出全新數位解決方案「旅行就緒中心」（Travel-Ready Center），方便旅客於國內外搭機時備齊...

燁聯鋼鐵與朝陽科大產學合作 培育鋼鐵專才

不銹鋼龍頭廠燁聯鋼鐵（9957）與朝陽科技大學簽訂「合作意向書」，未來雙方將以產學融合，達成共同成長、人才培育目標。

Z Holding與LINE合併 五年內砸5千億日圓聘5千AI人才

Z Holdings（以下稱ZHD）和 LINE 宣布正式整併。ZHD、LINE、以及雙方的母公司軟銀集團與 NAVER...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。