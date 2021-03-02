雄獅看準網紅經濟 成立KOL專案團隊、招募百名雜牌嚮導

雄獅（2731）看準網紅經濟，旗下媒體公司欣傳媒近期成立KOL專案團隊，並啟動「雜牌嚮導招募計畫」，目標預計招募100名雜牌嚮導。雄獅表示，公司長期投入集團資源培育達人領隊，使他們將興趣與工作結合，並在集團的支持下成長茁壯，搖身成為在各專業領域具有指標性的KOL（關鍵意見領袖），並同時擁有眾多擁有共同興趣的支持者。

雄獅從2009年成立主題旅遊部，提供具有多樣主題性、市場獨特性的旅遊體驗，並創立「達人帶路」遊程，由極具個人魅力特質的專業達人領隊帶路、領團，提供更有溫度、有人情味的服務，如中南美達人領隊「玩美南人Eric」以及推廣單車運動的最佳達人「夏美」，分別開創獨特的遊程，為粉絲帶路、領團前往國內多元主題之旅，只要一開團，不僅團團秒殺，也是眾多廠商爭相邀請的合作對象。

雄獅「雜牌嚮導招募計畫」於3月2日正式開跑，活動時間至4月9日晚上12點截止。此活動預計號召100名熱愛旅遊、擅於分享，對文字、攝影擁有熱情的各領域網紅，且本身已經在社群上具有一點影響力，同時渴望更大舞台展現自我。雄獅表示，加入集團的KOL號召計畫，能享有雄獅集團產品銷售營業分潤，讓流量變現金。

雄獅表示，歡迎擅長經營社群平台的創作者們加入，不論是旅遊、3Ｃ、生活、美妝、親子等各領域，只要是在網路上擁有自己的社群平台與忠實粉絲，並將自媒體經營得有聲有色，就有機會加入網紅號召計劃，獲選後將於5月25日開設「雜牌嚮導鳴日號專列」，預計送首波徵選上的KOL去搭乘時下最熱門的美學觀光列車「鳴日號」。