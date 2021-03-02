星巴克線上門市可集星 博客來集星計畫明日起上線

星巴克持續整合線上線下的消費體驗，今（2）日宣布線上集星計畫將於博客來旗艦店導入。星巴克表示，目前線上門市共有三家，分別架構在博客來、7-ELEVEN線上購物中心及康是美網購eshop，目前線上集星計畫先在博客來旗艦店導入，其他兩個平台也正在研擬中，未來也將持續不斷地推出線上門市限定商品，並視各平台特色推出不同的線上門市限定活動。

星巴克表示，自3月3日中午12:00起，如顧客選擇於星巴克線上門市博客來旗艦店購物，將可綁定星禮程會員，而其消費金額也能參與星禮程集星，讓顧客每次於博客來旗艦店的消費都能轉換為專屬回饋，並於實體門市享有星級優惠。為歡慶集星上線，星巴克也於3月3日中午12:00起於星巴克線上門市推出博客來旗艦店首賣的「造型小熊杯墊」；並推出星巴克線上門市博客來旗艦店限定回饋活動，3月3日起至2021年3月11日前，單筆消費滿800元加碼再贈好禮；3月3日起至3月31日前，於星巴克線上門市博客來旗艦店結帳輸入折扣碼@SR50，還可享線上限定指定商品折價50元優惠。

星巴克指出，先前曾市調發現，線上門市可集星為顧客最期待的活動之一，因此本次先於博客來旗艦店推出集星服務，也是期望從線上線下的活動串聯與整合，讓新客進一步的成為喜愛星巴克的熟客，同時也提供熟客會員更全面的服務。雖然目前實體門市的集星活動，如消費滿額贈星、金星級會員消費贈星等尚無法於線上門市享同步優惠，但未來不排除規劃舉辦線上門市限定的星禮程集星活動。