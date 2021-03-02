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想跟前總統陳水扁做鄰居？3000多萬元有機會

經濟日報 / 記者林政鋒／即時報導
皇苑人文首璽示意圖。記者劉學聖攝影／報系資料照
皇苑人文首璽示意圖。記者劉學聖攝影／報系資料照

想跟前總統陳水扁做鄰居？現在有機會。陳水扁高雄住所美術館皇苑「人文首璽」15樓委託信義房屋銷售，開價3880萬元，平均每坪約38萬元。近期「人文首璽」成交參考價每坪落在30萬元至33萬元之間。

前總統陳水扁是知名政治人物，民間評價多元，喜歡他的扁粉無條件熱情擁戴追隨，不喜歡他的人避之唯恐不及。

業內人士說，目前陳水扁高雄寓所美術館「人文首璽」15樓鄰居求售，物件被歸類為面對美術館第一排的豪宅，加上興建建商皇苑建設長期來穩居高雄豪宅第一品牌，不論產品規劃及建築品質要求都深獲金字塔頂級用戶喜愛，市場競爭者長期望著皇苑豪宅車尾燈興嘆。有前總統名人加持以及高端建築品質護體，求售中的「人文首璽」物件特別受到注目。

美術館特區是高雄房市蛋黃區中的核心區，區內大坪數豪宅林立，美術館大面積綠地與親水空間是最強賣點，因此中古房供給量甚少，一有物件釋出通常可以很快成交，隨著區域生活機能愈來愈便利，以及大小建案陸續推出，美術館區房市穩定中增長。

美術館 豪宅 陳水扁

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