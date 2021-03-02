【平行公益，助人者誰助？】

受限職涯天花板 社福基層如何延續服務熱情？

台北市視障者家長協會培訓視障工程師，結合自身專業和對視障需求的了解，服務更多視障朋友，讓視障者發揮自身價值，獲得成就感及自信。 圖／台北市視障者家長協會 提供

社會大眾總期待社福機構可以把愛心捐款全部都用在第一線服務上，所以，每一筆支出難免會被放大檢視。這樣的期待無形限制社福機構的服務品質，畢竟社會服務也需要辦公空間、執行人力、交通、行政等營運支出，並無法100%只用在受助者身上。

從衛福部《100年社會福利服務機構概況調查》得知，全台統計有超過2,000家社福機構，其中640家機構(32%)人數僅10人以下，甚至有近四成(36%)的機構收入一年不滿500萬元，等同於每個月僅有40萬元可供使用。這筆費用若全數用於個案服務與營運支出外，其實沒有多餘資金進行培訓與安排進修。遇上規模小、扁平化的組織缺乏中階管理層，往往造成專業社工進入社福機構後2～3年的時間即遇到職涯的天花版，無法升遷。

2018年創立的「Young咖啡坊」，是台灣首家由失智症患者擔任服務生的咖啡館，一開始受到媒體與各界好評，也面臨了同樣的發展困境。台灣失智症協會副秘書長李會珍無奈表示：「我們組織規模不大，咖啡館也無法創造多餘的收益。」由於機構沒有餘裕建立中階管理階層，現實就是：「內部夥伴只要待了2年，工作就能熟悉、上手，卻因升遷管道有限，就會開始考慮離開。」李會珍說。

為了改變這個困境，李會珍透過當責、以身作則的方式領導機構夥伴，希望自己的行動力與熱情，能感染夥伴持續留任；同時也積極安排內訓，透過知識、能力的經驗傳承，轉化夥伴持續服務的動能。

只是，除了燃燒熱情社工沒有其他打破職涯天花板的方法了嗎？倒也不儘然，仍有希望的種子在散播。台灣公益團體自律聯盟林依瑩秘書長說：「台灣人民不缺乏愛心！只是他們對社福機構的服務提供方式及財務運作較不理解。」換言之，如果社福機構能將財務狀況公開、透明化，與社會大眾建立足夠信任，清楚說明服務方案的人事成本與開銷，就有機會改變現狀。

第二屆傳善獎得獎機構｜台北市視障者家長協會把傳善獎的資源設立多重障礙的視障者照顧中心，並以此「視多障」照顧中心為基礎，拓展新的服務內容、模式與人員培訓。3年間建置了《雲端千眼》閱讀平台，徵集超過500位雲端志工協力校對書籍，製成電子書籍滿足視障者的閱讀需求。

「成就感是誘因」，台北市視障者家長協會總幹事王晴紋表示，隨著協會積極拓展創新的場域與服務並安排專業培訓，「夥伴們做的都是不曾做過的事情」，她說，讓社工服務不只是付出，每次完成有挑戰性的新工作，都可以為社工帶來職能的成長與成就感，也成為吸引社工加入協會服務的誘因。

王晴紋說，「人會成為種子，往中南部拓展，讓服務在地化，成為可被複製的模式進入社區，成為完整的循環。」才是社福熱情最理想的去處。

過去六年支持過45家中型社福機構的傳善獎，以連續3年穩定捐助獲獎社福機構，每年每家400萬資金，不限制使用範圍，讓社福機構除了投入直接服務外，也能改善人事制度、提升組織運作效能、加強對外溝通等，讓機構的體質變好、變強，這樣才能提供個案更多、更好的服務，達成對社會更好的「傳善」。

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