大同攻電動車 拚進豐田鏈

大同在電動車關鍵的馬達相關技術嶄露頭角，獲得全球第二大車廠日商豐田關注，豐田在台製造廠國瑞汽車高層下周三（10日）將組團密訪大同談合作。業界研判雙方將激盪出火花，大同可望藉由馬達與相關控制器技術，打進豐田供應鏈，攜手搶進電動車市場。

大同董事長盧明光對雙方是否將合作，低調表示「不評論，也不回答」。不過，盧明光在去年底上任時即公開表示，電動車是大同轉型重要方向之一，大同做馬達已有超過一甲子的經驗，未來跟學界合作，可以優化馬達技術，特別看好大同的電動馬達事業，希望能進軍電動車產業。大同發言體系則說，這是業務性的性質，細節由業務單位逕行處理。

國瑞是豐田海外與台灣和泰車重要生產據點，國瑞高層此次密訪大同，意義重大。大同在有「併購大王」之譽的前中美晶集團董座盧明光去年12月出任董事長，率領新團隊轉型兩個多月，就有產品被國際大廠「看見」，打響轉型第一砲。

尤其國瑞生產的車款涵蓋國內自用與海外市場，包含和泰車旗下的國產車以及中東市場用車，大同與國瑞牽上線，對電動車布局可說是如虎添翼。

豐田是全球第二大車廠，去年全球總銷量近900萬輛，僅次於福斯集團，豐田在台灣由和泰車代理，是台灣市占最大的汽車品牌，主要國產車款由國瑞操刀，豐田近年積極跨足油電與純電動車領域，積極尋找在地合作夥伴。

據了解，此次國瑞汽車由在台「二把手」執行副總岡田史彥率領多名高層拜訪大同，時間訂在3月10日，大同則由過去曾在豐田任職的新任執行副總戴豐樹出面，率領多位廠長級高層接待。

大同內部對此高度重視，近期進行多次演練，要把最好的一面表現出來。同時，大同也會針對研發電動車馬達最關鍵的三峽廠最新進度進行簡報，並安排岡田一行人前往三峽廠參觀，以實際生產線與研發進度證明實力。

業界認為，根據日本企業的慣性，高層出動到日本代表，除了顯示該企業對會面的重視程度，也顯見豐田委由國瑞出面，積極尋找重要的電動車零組件供應商。