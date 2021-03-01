台鐵台北更換道岔 提升安全及舒適度但班次有影響

交通部台鐵局為提升軌道安全及旅客乘車穩定舒適度，在交通部推動的「鐵路行車安全改善六年計畫」內規劃將臺鐵的「木枕」型道岔全面更換為更耐用的「PC枕」型道岔，台北站預計自3月4日至3月31日依序更換為PC枕型道岔，因配合施工作業，工程期間預計影響共計五列次，各列車約延誤5至10分鐘。

台鐵局提醒旅客，乘車前可至台局官方網站(網址：http://www.railway.gov.tw/tw/index.html )、台鐵e訂通APP查詢列車延誤資訊，或留意車站公告，便於預作安排行程，各車站亦會加強播音告知資訊，對於造成旅客不便，台鐵深致歉意。

台北站施工日期及受影響列車資訊說明：

台北站更新道岔工程期間為3月4日起至3月31日止，共計五列次，各列次約延誤5至10分鐘，影響如下：

台北站部分列車區間延誤行駛：

項 / 車次 / 車種 / 行駛區間 /列車延誤區間

1/ 2264 /區間 /嘉義=基隆 /萬華(23:40)=松山(23:54)

2 /251 /自強 /花蓮=樹林 /松山(23:51)=板橋(00:12)

3 /152 /自強 /屏東=七堵 /板橋(23:52)=松山(00:11)

4 /447 /普悠瑪 /臺東=樹林 /松山(00:05)=板橋(00:23)

5 /1298 /區間 /苗栗=南港 /萬華(00:02)=松山(00:34)

合計 五列次