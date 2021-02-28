快訊

一張圖看天氣！下周兩度變天 北台這天起轉濕涼

東森攜手晶華 林口媒體園區打造新飯店

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

東森集團看好國旅與疫後觀光商機，將於林口媒體園區基地追加投資，再新增大型飯店，並與晶華攜手。據了解，雙方合作將採委託經營的形式，而新旅館晶華將以智慧科技為主軸打造，預計在2025年完工營運。

東森集團日前去年取得新北市林口媒體園區B基地標案，並宣布與台灣三井不動產A基地標案及三立的C、D基地標案串連打造「林口媒體園區」，總投資額共240億元，其中東森投資額就高達100億元。

東森集團總裁王令麟曾表示，除了集團的營運總部之外，還希望能夠將林口媒體園區打造為「亞洲坎城」，並結合東森新聞雲、選秀節目「聲林之王」等數位媒體優勢，導入人工智慧、物聯網等新科技之軟實力與硬體設施，並建立多功能展演廳及商場，吸引國內外旅客。

但王令麟的野心不止於此，看好疫後觀光商機大爆發，而林口距離桃園國際機場與台北市距離都不遠，且周邊除了三井原有的OUTLETPARK外，還有新打造國際級親子數位娛樂、多媒體互動體適能等複合式商業設施，在國際旅客開放時，媒體園區等硬體設施也都將陸續完工，可望成為新的旅遊景點。

對於新飯店的規劃，東森與晶華都保密到家，在本月5日舉行、王令麟與晶華董事長潘思亮都將出席的合作記者會，才會正式對外說明，但據了解，雙方的合作形式應是由東森委託晶華經營，而這也是去年疫情爆發以來，少見的有飯店業者增加據點。

而晶華去年受疫情影響，營運表現不如2019年，但今年春節連假的住房率達8成，餐飲也幾乎滿位，未受本土疫情升溫疑慮影響，雖然國旅房價仍低於國際客，但配合麗晶精品1月營收躍增達6!7成，預期整體營收可望較去年小幅成長。

晶華 疫情

延伸閱讀

影／缺水池塘乾枯 台南水雉園區啟動抗旱井抽水救水雉

印度鑽石業群聚促成長 盼台灣工具機業者參與

不清就排除重劃 林口地主自行清除廢棄物

東森董座廖尚文 打造幸福企業

相關新聞

冰風暴效應 海運業加收塞港費

北美冰風暴影響擴散，貨攬業界傳出全球前五大海運業者已有兩家針對美國塞港等因素，宣布北美線要加收新附加費，傳出每20呎櫃加...

看準家庭出遊需求 福特新七人座MPV下月4日上市

福特六和將在3月4日發表Ford Tourneo Connect，這是繼福特在台三款FOCUS、KUGA以及Active...

國機國造 漢翔3月2日展示高教機成果

全力配合國機國造推動，「勇鷹」高級教練機由漢翔負責研發，3月2日將展出研製過程運用虛實模擬、數位分身等新技術成果，漢翔董...

產業追蹤／植物肉口感仿真肉 背後學問大

食品吃起來Q彈、鬆軟或酥脆，這些看起來再平凡不過的口感，其實背後是一門大學問，而走仿真路線的植物肉，其口感對消費者食用時...

產業追蹤／食材研發創新 拉高技術門檻

台灣食品產業多元，影響超過2兆元的創新活絡及商機。食品產業有九成為中小企業，產業鏈創新及國際巿場開拓，需食品科技從產業鏈...

產業追蹤／植物肉掀風潮 餐飲通路搶賣

跨國餐飲巨擘麥當勞、星巴克、必勝客相繼投入開發植物肉餐點，在2019年掀起的植物肉狂潮仍將是未來的熱點。標榜仿真口感的植...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。