東森攜手晶華 林口媒體園區打造新飯店

東森集團看好國旅與疫後觀光商機，將於林口媒體園區基地追加投資，再新增大型飯店，並與晶華攜手。據了解，雙方合作將採委託經營的形式，而新旅館晶華將以智慧科技為主軸打造，預計在2025年完工營運。

東森集團日前去年取得新北市林口媒體園區B基地標案，並宣布與台灣三井不動產A基地標案及三立的C、D基地標案串連打造「林口媒體園區」，總投資額共240億元，其中東森投資額就高達100億元。

東森集團總裁王令麟曾表示，除了集團的營運總部之外，還希望能夠將林口媒體園區打造為「亞洲坎城」，並結合東森新聞雲、選秀節目「聲林之王」等數位媒體優勢，導入人工智慧、物聯網等新科技之軟實力與硬體設施，並建立多功能展演廳及商場，吸引國內外旅客。

但王令麟的野心不止於此，看好疫後觀光商機大爆發，而林口距離桃園國際機場與台北市距離都不遠，且周邊除了三井原有的OUTLETPARK外，還有新打造國際級親子數位娛樂、多媒體互動體適能等複合式商業設施，在國際旅客開放時，媒體園區等硬體設施也都將陸續完工，可望成為新的旅遊景點。

對於新飯店的規劃，東森與晶華都保密到家，在本月5日舉行、王令麟與晶華董事長潘思亮都將出席的合作記者會，才會正式對外說明，但據了解，雙方的合作形式應是由東森委託晶華經營，而這也是去年疫情爆發以來，少見的有飯店業者增加據點。

而晶華去年受疫情影響，營運表現不如2019年，但今年春節連假的住房率達8成，餐飲也幾乎滿位，未受本土疫情升溫疑慮影響，雖然國旅房價仍低於國際客，但配合麗晶精品1月營收躍增達6!7成，預期整體營收可望較去年小幅成長。