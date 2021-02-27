新團隊進駐 大同股價翻漲

大同榮譽董事長林郭文艷昨（26）日申報出清手中大同2,131張股票，引發市場關注，林郭文艷個人持股高達六、七千張股票，現在即將歸零，但她淡出大同，大同股價卻翻漲約一倍。現任董座盧明光帶領大同改革獲得市場肯定，負責操盤大同手上資產的尚志資產公司高層人事底定，也是讓市場吞下定心丸的一大關鍵。

台股昨天重挫近500點，台積電、鴻海、聯發科等大型權值股全面倒地之際，大同股價卻逆勢收漲，收盤價27.95元；外資大賣台積電卻加碼大同1,482張，引發關注。

林郭文艷去年8月執行近年最大一波持股申讓，總量高達6,300張股票，相當於當時手中45%持股，引起軒然大波，當時大同經營權大戰尚未落幕，股價僅12元左右，是兩年多來的低點。

隨著去年10月大同確定經營權變天，並引進盧明光等新團隊進駐後，大同股價一路扶搖直上，去年12月初漲到近30元，較林郭文艷8月賣股時漲幅逾一倍。

分析師認為，大同現在每天成交量高達四、五萬張，林郭此次要賣2,131張股票，不至於對大同股價造成太大波動，林家在大同已非最關鍵的經理人，研判影響有限，倒是可以關注盧明光、鍾依文、戴豐樹等新團隊未來持股變化。

法人指出，大同股價已與林郭轉讓持股脫鉤，最近大同旗下金雞母、擁有鉅額土地資產的尚志資產也由大同大股東、三董圓建設董事長王光祥出任董座，找宏巨建設董事長鍾光豐出任尚志資產總座。