林郭文艷出清大同股

經濟日報 / 記者張義宮／台北報導

大同榮譽董事長林郭文艷昨（26）日申報，將自3月1日到31日間，以一般交易方式賣出大同持股2,131張，賣完後林郭文艷的持股降為「零」。知情人士指出，大同新任董座盧明光正帶領大同轉型，近期將有多位高層異動，林郭文艷出清持股意味林家話語權逐漸減弱，確實交棒給新團隊。

據了解，盧明光與同樣出身鴻海的總經理鍾依文、副總經理戴豐樹正積極引領大同往電動車、節能等事業發展。盧明光認為大同的底子好，要切入電動車馬達市場只需三年時間，很有信心帶領大同重返榮耀。林郭文艷先前認為這些事業的專利布局「很花錢」，讓大同在新事業專利建構上落後，新團隊對此頗有微詞。

林郭文艷是大同高中在董事會的法人董事代表，是大同創辦家族在大同董事會唯一的成員，過去幾年捍衛家族的大同經營權，陸續調整持股，去年起大筆轉讓持股，個人持股從6,000多張一路出脫。過去大同發言體系對郭文艷處分持股都慣例表示「個人理財」，但昨日沒有評論。昨日台股重挫，但外資買進大同，最後股價還上漲0.45 元，收在27.95元。

林郭文艷是大同去年10月股東臨時會改選後，創辦人林家僅存的一席董事。法人研判，林郭文艷個人持股歸零，應不影響其目前在大同董事的身分，但林家對大同整體持股一路降低，在大同董事會的話語權將進一步削弱。

大同 林郭文艷 盧明光

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