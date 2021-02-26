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林郭文艷零持股大同之後 在大同的下一步為何?

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
林郭文艷。 聯合報系資料照
林郭文艷。 聯合報系資料照

有「最強媳婦」的大同（2371）榮譽董事長、大同董事林郭文艷，按照賣股規劃，她零持股大同之後，她在大同的下一步為何？頗讓外界好奇。

分析師認為，林郭文艷是大同林家唯一在大同董事會成員，也是林家的長媳婦，沒有大同持股，在面子上不好看，但事實上，她以大同高中的法人代表，並不影響她在大同的董事職權。

尤其是，林郭文艷同時擔任大同金雞母、尚志資產開發的董事之一，無論是在大同董事會、尚志資產重要決議上，仍都扮演重要的角色。

日前大同大股東、三圓建設（4416）董事長王光祥期待市場派跟公司派大和解，才能共同開創新大同的未來好光景。這方面，若無林郭文艷的配合，很難發揮一加一大於二的效益。

因此，市場人士也認為，即使林郭文艷沒有大同持股，她對於大同的影響力並沒有減分。如同大同董事長盧明光也沒有大同的持股一樣，可以扮演的功能不會減少。

受到外界感到納悶的事，林郭文艷在去年12月底，申報轉讓持股1,500張，持股將降低至6,204張，為何昨日公告的持股只剩2,131張，短少的四千多張持股，應該加以說明，以免外界揣測。

大同 林郭文艷

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