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林義守宴請喝春酒宣布集團元月加薪 喊話中鋼：別只顧外銷

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
義联集團今晚在「朕豪大酒店」舉辦新春聯誼晚宴，創辦人林義守（左二）逐桌向往來廠商與員工敬酒。記者徐白櫻／攝影
義联集團今晚在「朕豪大酒店」舉辦新春聯誼晚宴，創辦人林義守（左二）逐桌向往來廠商與員工敬酒。記者徐白櫻／攝影

義联集團今晚在「朕豪大酒店」舉辦新春聯誼晚宴，創辦人林義守對於疫情下的經濟表現算樂觀，也向中鋼公司喊話，希望中鋼不要只顧著外銷，要適度回饋台灣下游廠商。義联集團表示，展望2021年，全球雖然仍充滿變數，但大多認為疫情應該可以受到穩定控制，為激勵員工士氣，今年一月全面加薪平均2至3%不等。

義聯集團今晚席開80桌，選在去年底開幕試營運的義享天地「朕豪大酒店」舉辦新春聯誼。義聯集團旗下也有鋼鐵廠，林義守向中鋼喊話說，希望中鋼公司不要只顧著外銷，也要多照顧國內業界，價錢要適度回饋，希望漲少一點、不要漲最好；台灣雖然受疫情影響，經濟還算穩定，集團持續多面向投資，均有不錯成果。

現場媒體追問，「朕豪大酒店」是否會正名回「萬豪酒店」一事，林義守以「沒有通知、不能講」含糊帶過，但他也暗示說，萬豪集團官網透露，今年在南部會有新據點。

對於林義守說法，中鋼回應，去年以來中鋼是以內銷為主，7成是內銷，外銷約占3成。

中鋼 疫情 林義守

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