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裕隆老臣陳國榮退休交棒 旗下四家公司法人代表換人

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
裕隆副董事長陳國榮退休後轉任集團顧問。 報系資料照／記者黃義書攝影
裕隆副董事長陳國榮退休後轉任集團顧問。 報系資料照／記者黃義書攝影

裕隆集團陳總去年申請退休後，尚兼任集團多家公司法人代表董事，今轉任集團顧問後，集團改派法人董事代表，旗下裕隆汽車（2201）、裕隆日產（2227）、中華汽車（2204）、裕融企業（9941）等上市櫃公司發布重訊，中華汽車、裕日車一職分別由姚振祥、蔡文榮出任，裕隆汽車、裕融企業董事由左自生出任，上述人事異動訊息將於即日起生效。

裕隆集團旗下三家公司公告變更法人代表，裕隆公司董事台元紡織法人代表原為陳國榮，改派左自生為法人代表，擔任裕隆公司董事。裕日車的董事裕隆的法人代表則由納智捷總經理蔡文榮接替陳國榮，裕融公司的董事裕隆的法人代表由左自生接任，中華車的董事台元紡織法人代表，由姚振祥接任陳國榮。

裕隆集團 中華汽車 裕日車

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