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新光三越國際攝影展開展 吳昕陽首度以大家長身份出席

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
新光三越「國際攝影聯展」，今（26）日開展，展出新光三越已故董座吳東興攝影作品，新光三越副董事長吳昕陽首次以大家長身份，出席並招待父親的友人、南僑會長陳飛龍。記者余承翰／攝影
新光三越「國際攝影聯展」，今（26）日開展，展出新光三越已故董座吳東興攝影作品，新光三越副董事長吳昕陽首次以大家長身份，出席並招待父親的友人、南僑會長陳飛龍。記者余承翰／攝影

新光三越一年一度攝影盛會「國際攝影聯展」，今（26）日開展，展出新光三越已故董座吳東興攝影作品，這是第一次沒吳東興本人出席攝影展。新光三越副董事長吳昕陽首次以大家長身份出席活動，並招待父親的友人，包括南僑會長陳飛龍、滿心董座李俊良皆出現力挺。

吳東興熱愛攝影出名，為了推廣影像藝術，促進攝影藝術國際交流，2007年起創辦「國際攝影聯展」，至今已邁入第15年。過往每年吳東興都會展出他的攝影作品，並由他親自導覽，去年吳東興辭世，今年攝影展特別規劃他的作品回顧展，展出他在2007年至去年所拍攝的經典之作。

吳東興之子、吳昕陽和吳昕昌今日皆出席，吳昕陽更首度在攝影展，以大家長身份出席活動，招待父親的友人。吳昕陽說，本次回顧展中，他個人最有感覺的是父親作品「鬱金香」和「日落」，一幅是去年父親辭世前的作品，是在春天到士林官邸所攝，另一幅是2012年的作品。

他回憶，父親每回拍完照片，都會跟家人分享今天去了哪裡，去拍了什麼，為了拍出好作品，不惜「深蹲」取景，言語間洋溢著他與父親滿滿的回憶。

主辦單位之一的新光三越文教基金會經理黃文鵬表示，吳東興攝影作品至少有百萬張，早期是以膠捲拍攝，有拍攝過人，後來都以風景為主題，展過多次是野柳系列。

吳東興交友廣泛，推出攝影展，經常有大老闆來觀展。據悉，早期辜濂松還在世時，因中信大樓在信義區，就曾經來看過吳東興的攝影作品。

南僑會長陳飛龍因與吳東興是50年老友，他今日特別出席攝影展。陳飛龍提到，看到吳東興拍攝許多大稻埕河岸碼頭十分感動，因為南僑公司就位在大稻埕。滿心董座李俊良則表示，他入行就認識吳東興，已40多年，也十分欣賞老董事長的作品。

新光三越「國際攝影聯展」今年全場共邀請28位攝影師、277幅影像創作，展期間提供定時導覽服務並有多場攝影講座，2月26日起於新光三越台北信義新天地A9九樓開展。

新光三越「國際攝影聯展」今年特別規劃新光三越老董吳東興的攝影回顧展，展出吳東興學生時期的照片。記者何秀玲／攝影
新光三越「國際攝影聯展」今年特別規劃新光三越老董吳東興的攝影回顧展，展出吳東興學生時期的照片。記者何秀玲／攝影
新光三越老董吳東興拍攝多幅大稻埕河岸碼頭的作品。記者何秀玲／攝影
新光三越老董吳東興拍攝多幅大稻埕河岸碼頭的作品。記者何秀玲／攝影
新光三越副董事長吳昕陽與父親吳東興的作品「鬱金香」合影。記者何秀玲／攝影
新光三越副董事長吳昕陽與父親吳東興的作品「鬱金香」合影。記者何秀玲／攝影

新光三越 南僑 陳飛龍

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