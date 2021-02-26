次世代基因定序檢測可望納健保給付 肺癌先行

中央健康保險署今(26)日邀請國內癌症專家召開次世代基因定序(NGS)檢測專家會議，對於攸關癌症診療的新一代基因檢測納入健保給付模式提供建言。中央健康保險署長李伯璋表示，癌症治療已進入劃時代的精準醫療模式，倘若關鍵時機進行NGS檢測，對於醫師在幫癌友規劃治療計畫時，將會更朝向精準或個人化治療。

中研院院士楊泮池日前論壇上也指出，現行次世代基因定序的檢測項目，以癌症最為成熟，其中又以肺癌進度最快，雖然目前5、6種標靶藥物都有對應的基因檢測，但患者只能逐一施作，未來如果有能一次進行全基因檢測，可讓病人及早獲得適切的治療，並且減少健保重複用藥浪費。

他並舉肺癌化療說明，在亂槍打鳥的治療下，腫瘤改善機會僅有2成5到3成，但若使用了對應基因的標靶藥物，改善機會則可達到7、8成。而每次基因檢測都須等待1至2周，若未發現突變需套用其他藥物時，又要重新檢測，不僅浪費病人治療黃金時間，病人的組織切片也可能會不夠用。

楊泮池進一步指出，精準醫療勢必走向精準健康。目前建構健康大數據平台，已經成為跨部會合作的首要項目。

隨著醫療科技進步，精準醫療或個人化醫療已成為癌症治療趨勢，為了找出真正有治療效益的病人，新興標靶治療或免疫療法都必須透過生物標記(biomarker)的檢測來尋找治療的標的，這些所謂的生物標記多為基因突變而特殊表現在癌細胞，倘若一個一個突變基因檢測，恐無法因應臨床治療。於是發展出次世代基因定序技術，一次可以檢測多個基因，提供醫師診療的有利工具，為病人選擇最有效的藥物與治療。

目前市場上已有數種技術平台可一次執行大量的基因定序分析，也有針對特定癌症或遺傳疾病開發的的基因檢測套組。然而NGS檢測因涉及昂貴儀器與高度生醫技術，收費因著檢測的基因數目從數萬到數十萬元不等。

李伯璋署長說明，為提供臨床醫師診療癌友所需之必要檢測，健保署近年來加速給付多項癌症標靶藥物以及用藥前的伴隨式檢測，例如肺癌標靶藥品泰格莎與用藥前的EGFR檢測，或是癌症免疫藥物的PD-L1檢測，今日更邀請中央研究院楊泮池院士等多位臨床癌症專家，對於NGS的基因範圍與負擔方式提供健保給付建言，盼能在兼顧健保財務下研議健保給付模式，使得昂貴的藥物治療更有效益，解決臨床上病人檢體不足的問題，又可以減輕民眾負擔。

此外，李署長表示，健保署將參採此次會議結論與專家建言，著手籌組癌症醫藥專家小組，未來將與臨床醫師密集討論並重整癌症用藥給付規定，讓癌症藥物治療能達到最佳的效益。同時，健保署也積極結合科技產業者開發AI應用程式，加強建構台灣本土之個人化精準醫療及產業研發環境，盼能全面提升癌症治療成效，早日實現癌友存活率倍增的目標。