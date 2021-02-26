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美股重挫、MSCI踹一腳 台股收跌498點失守萬六

中鋼擬配發每股0.3元現金

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

中鋼（2002）今(26)日舉行董事會，通過去年度分配特別股股息每股現金1.4元；普通股紅利每股現金0.3元，提送今年股東常會承認。

中鋼今年股東常會訂在6月18日(星期五)上午9時於高雄市小港區中鋼路1號公司大禮堂舉行，受理股東提案時間及處所時間為4月13日至110年4月22日的中鋼公司中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。

中鋼表示，環境、社會及公司治理(ESG)為全球重要趨勢，是企業永續發展重要指標。為精進公司ESG永續發展工作，並承諾對環境保護、氣候變遷採取實際行動，於公司治理暨永續委員會下設置中鋼節能減碳及碳中和推動小組，由董事長擔任負責人，總經理及執行副總經理擔任副負責人，生產部門副總經理及技術部門副總經理分別擔任正副執行秘書，並定期向公司治理暨永續委員會及董事會報告執行計畫與執行成果，以落實節能減碳及溫室氣體排放控制，降減對氣候與環境之衝擊，達到永續發展目標。

行政部門副總經理張秋波將專任中鋼運通公司董事長，自今年2月26日起生效。

中鋼 股東

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