中鋼擬配發每股0.3元現金
中鋼（2002）今(26)日舉行董事會，通過去年度分配特別股股息每股現金1.4元；普通股紅利每股現金0.3元，提送今年股東常會承認。
中鋼今年股東常會訂在6月18日(星期五)上午9時於高雄市小港區中鋼路1號公司大禮堂舉行，受理股東提案時間及處所時間為4月13日至110年4月22日的中鋼公司中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。
中鋼表示，環境、社會及公司治理(ESG)為全球重要趨勢，是企業永續發展重要指標。為精進公司ESG永續發展工作，並承諾對環境保護、氣候變遷採取實際行動，於公司治理暨永續委員會下設置中鋼節能減碳及碳中和推動小組，由董事長擔任負責人，總經理及執行副總經理擔任副負責人，生產部門副總經理及技術部門副總經理分別擔任正副執行秘書，並定期向公司治理暨永續委員會及董事會報告執行計畫與執行成果，以落實節能減碳及溫室氣體排放控制，降減對氣候與環境之衝擊，達到永續發展目標。
行政部門副總經理張秋波將專任中鋼運通公司董事長，自今年2月26日起生效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言