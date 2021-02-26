晶華春季「類出國」體驗再出招 集合日本六大名湯

晶華（2707）延續「類出國」的度假風潮，推出「春日風呂」優惠住房專案，備妥日本箱根、草津、登別、別府、有馬、道後等六大名湯，以及春季最具代表性的和菓子「櫻餅」與北海道知名的「椿 Tsubaki Salon」雙人鬆餅下午茶，期望透過溫泉與美食、每人每晚3,480元的價格，吸引旅客體驗一場兼具食藝與文化的兩天一夜城市旅行。

台北晶華酒店持續強攻城市度假、類出國市場，從去年的「郵輪式度假體驗」、「晶華食藝銀行．東京美食之旅」，瞄準「泡湯」是國人喜愛的休閒活動，除了台灣各地的溫泉勝地之外，日本各地的名湯也吸引著許多台灣觀光客前往朝聖。在國際疫情仍然嚴峻、無法出國的時刻，於台北體驗滿溢日式和風的泡湯文化，也有療癒身心、並且提升文化美學的雙重效果。

台北晶華表示，選購「春日風呂」的房客辨理住房登記之後，就有專屬的日籍管家悉心款待，講解日本特色湯泉、泡湯禮儀以及習俗等細節，並針對房客需求介紹專屬入浴劑。之後，房客可以換上節慶浴衣、穿上日式木屐，品嘗日本春季最具代表性的「櫻餅」甜品，感受春日風情的同時，也為身體補充糖分，為泡湯做好準備。貼心的日籍管家除了在浴室準備檜木架、檜木桶、黃色小鴨水溫計以及水枕之外，也會在客房的冰箱中也備妥瓶裝冰牛奶、樸韻茶品與日本啤酒，為泡湯增添豐富的儀式感。

負責規畫此一專案的日籍管家日比野博史（Hiroshi Hi）表示，這一次分享的都是很日常、但是很道地的風俗，例如特別選購並推薦給房客的冰牛奶，就是日本人泡完湯都會想要喝的一款飲料，它可以補充能量、甜甜的滋味也很舒壓，尤其是以玻璃瓶裝的冰鎮牛奶，充滿懷舊的感覺。