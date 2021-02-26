大坪數還在賠！黃子佼鄰居賣屋虧1625萬元

實價揭露，藝人黃子佼所住的台北一號院，13樓戶以1.27億元轉售，持有8年，賠了1625萬元。全球居不動產總監陳炳辰表示，這幾年剛性買盤進場，中小坪數回溫，但大坪數豪宅買氣仍弱，屋主轉售若急著求現，往往得認賠才能脫手。

「台北1號院」位在中山區新生北路二段，屋齡6年，樓高20層，規劃38戶，均百坪以上。實價顯示，個案預售時正逢豪宅景氣好，成交單價多在9字頭，高樓層則要100萬以上， 最高成交單價達每坪122萬元。

陳炳辰指出，「台北1號院」雖屬中山區市中心，但臨高架橋美中不足，周邊也不算豪宅聚集，推升價格方面稍弱，除了此次賠售，實價揭露2016年交易10樓戶，屋主持有四年出售當時1.24億入手產品，賠售2600萬，跌破億元落至9800萬，而2017年也有6樓戶讓屋主賠售了1320 萬。

陳炳辰說明，目前企業主購置高價宅多買給子女，使用坪數上不用太大，因此去年迄今都可發現，四、五十坪，單價百萬宅新案去化快，特別是低於豪宅稅門檻的物件，像這類破億元的百坪豪宅並非主流，即便有購置需求也會以大安森林公園周邊、信義計畫區的知名豪宅為主，其餘區塊便容易有抗跌性不足的情勢。