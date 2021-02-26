快訊

獨／國產聯亞新冠疫苗二期臨床試驗今起接種 預估6月見成果

不能放假、24小時得配合雇主要求 外籍看護人權在哪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大坪數還在賠！黃子佼鄰居賣屋虧1625萬元

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
取自google
取自google

實價揭露，藝人黃子佼所住的台北一號院，13樓戶以1.27億元轉售，持有8年，賠了1625萬元。全球居不動產總監陳炳辰表示，這幾年剛性買盤進場，中小坪數回溫，但大坪數豪宅買氣仍弱，屋主轉售若急著求現，往往得認賠才能脫手。

「台北1號院」位在中山區新生北路二段，屋齡6年，樓高20層，規劃38戶，均百坪以上。實價顯示，個案預售時正逢豪宅景氣好，成交單價多在9字頭，高樓層則要100萬以上， 最高成交單價達每坪122萬元。

陳炳辰指出，「台北1號院」雖屬中山區市中心，但臨高架橋美中不足，周邊也不算豪宅聚集，推升價格方面稍弱，除了此次賠售，實價揭露2016年交易10樓戶，屋主持有四年出售當時1.24億入手產品，賠售2600萬，跌破億元落至9800萬，而2017年也有6樓戶讓屋主賠售了1320 萬。

陳炳辰說明，目前企業主購置高價宅多買給子女，使用坪數上不用太大，因此去年迄今都可發現，四、五十坪，單價百萬宅新案去化快，特別是低於豪宅稅門檻的物件，像這類破億元的百坪豪宅並非主流，即便有購置需求也會以大安森林公園周邊、信義計畫區的知名豪宅為主，其餘區塊便容易有抗跌性不足的情勢。

豪宅稅 大安森林公園 黃子佼

延伸閱讀

遭那對夫妻的KIM奪走第一次 黃子佼笑嘆不舒服

蔣榮宗再添榮光 黃子佼贈英文名「奧斯卡」原因曝光

被問到愛妻紅包多少 黃子佼回「我們耿如有骨氣」

帶孟耿如畫作上節目鑑價 黃子佼自曝每天水深火熱

相關新聞

500片就接單客製！口罩界Zara賣進保時捷、全家

自台灣疫情趨緩，各大通路皆可買到醫療口罩後，約從去年下半年開始，講求花色多變的「設計口罩」大爆發。有別於中衛、華新、康匠等老字號醫療口罩廠，這個新興市場，已冒出大量新玩家。

大坪數還在賠！黃子佼鄰居賣屋虧1625萬元

實價揭露，藝人黃子佼所住的台北一號院，13樓戶以1.27億元轉售，持有8年，賠了1625萬元。全球居不動產總監陳炳辰表示...

限貸奏效 房市買氣連兩月下挫、桃園腰斬

住商機構企畫研究室統計旗下加盟店2月成交業績，由於農曆春節影響，全台與上月相比大減36%，自央行在去年12月無預警祭出限...

顯而立見／數位轉型的持續性

綜觀所有商業實現的因素，時間是最關鍵變數，舉凡世界所有有價值的東西，幾乎是時間的累積。價值的累積需要時間，成果遞延則需要...

CSR系列報導／SOGO六力齊發 CSR模範生

遠東SOGO百貨（以下簡稱SOGO）持續深耕「永續關鍵六力」，納入環境、社會及公司治理（ESG）因子，針對不同利害關係人...

名人書房／賴弦五：打破壟斷 建立新秩序

台灣之星總經理賴弦五很喜歡閱讀，閱讀書籍種類非常廣泛，除企管、財經、科技趨勢，科技巨頭崛起造成的影響是賴弦五最近關心的議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。