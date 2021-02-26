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六福、劍湖山出招搶客 衝刺228連假業績

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

疫情趨緩加上邊境未解封，境內春季旅遊的需求大增。面對即將到來的228連假商機，國內遊樂園積極祭出票價優惠、 「快速通行券」。包括六福（2705）旗下的六福村主打四人同行，每人只要599元，並推出一券在手暢行無阻「快速通行券」，預估連假遊園人次。劍湖山（5701）也祭出超殺優惠搶客，228假期門票只要99元起。劍湖山表示，今年門票優惠力道大於往年，目標228連假比去年同期人次成長超過2成。

六福村表示，看好即將到來的228連假，即日起推出快速通行券，分有三項設施快速通行599元、五項設施快速通行999元等方案提供遊客選擇，包含園區經典熱門遊樂設施，以及探訪非洲部落動物家族的蒸汽火車等，共計14項熱門遊樂設施可搭配選擇使用。

六福村表示，今年2月可望好過去年同期，主要是今年農曆春節連假落在2月份，加上中小學生寒假延長，以及2月份以來天氣持續回暖，增加民眾出遊、走春意願。雖然目前仍在防疫期間，但相較於去年2月疫情剛爆發，民眾已知道如何做好防護、安心出遊。

劍湖山看好228春遊商機，旗下主題樂園及渡假大飯店228假期加碼祭出超殺優惠，2月27日至3月1日，屬牛到劍湖山主題樂園只要99元、園內消費KU COFFEE乳製品系列飲品可享買一送一的優惠。

配合35周年，只要是35歲 （1986年出生）的遊客，入園優惠價只要350元。大專院校學生憑學生證有3或5，門票299元。至於新設施方面，除了花卉景觀，全台灣面積最大的體感互動釣魚遊戲，即日起至3月1日止，現場購票體驗還有機會參加抽大獎活動。

劍湖山表示，若疫情持續和緩，天氣穩定，228連假入園人數希望可以比同期成長2成以上。今年適逢35周年推出一連串「花現劍湖山」的活動，打造「花現劍湖山」新景象，讓劍湖山不再只是擁有刺激設施的遊樂園，也是走春賞花的好去處。

劍湖山 連假 疫情

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