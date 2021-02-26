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科學園區60天斷水？旱災應變中心：將檢討加大力道節水

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

有關日媒報導「台灣水情告急威脅晶片業! 媒體指出科學園區60天斷水」一事，經濟部水利署嚴正駁斥表示，這是錯誤訊息。此外，旱災中央災害應變中心也指出，已做最壞打算最好準備，若於持續無降雨情境下，將檢討加大力道實施進一步節水措施，並研擬配套作法降低對民生及產業用水衝擊。

水利署進一步說明，水庫供水日數不能單用水庫存量來計算，除了水庫集水區每天入流量隨降雨會有變化外，透過區域供水調度、地下水支援及民生產業節水等方式，亦可延長水庫供水時程，例如竹科所在新竹地區緊急海淡機組每日產水1.3萬噸將於2月底前上場供水，加上由桃園支援新竹每日20萬噸以上，預估可進一步降低水庫出水量維持供水。

水利署指出，去年豐水期無颱風降雨，目前水庫蓄水率偏低係屬枯水期現象，但外界常以水庫蓄水率除以供水區域用水量來計算水庫供水日數，是過度簡化了水資源管理現況，也忽略了政府抗旱措施的節水效果。

因應枯旱，旱災中央災害應變中心於去年10月14日成立，並滾動召開工作會報研商抗旱對策，加強各項節水旱因應措施，已於新竹、苗栗、台中、嘉義及台南地區實施減量供水橙燈。

水庫 水利署

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