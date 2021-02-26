限貸奏效 房市買氣連兩月下挫、桃園腰斬

住商機構企畫研究室統計旗下加盟店2月成交業績，由於農曆春節影響，全台與上月相比大減36%，自央行在去年12月無預警祭出限貸令後，已連續兩月減少，今年2月較去年同期也減少11%。

觀察六都，桃園月減近五成最多，新北也減少逾四成。台北、台中、台南都減少三成以上，僅高雄月減28%，低於三成。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，低利與高成數帶動本波買氣，不過在價格沒有調整，買方因打房政策而出現的預期心理等因素，都讓交易量受到影響。

綜觀六都表現，年成長僅台北市與台中市逆勢成長，徐佳馨分析，雖然2021年頗有新氣象，可是央行打炒房負面因素對於首購型與投資型客戶影響深，北市自用買盤實力深，一旦有價格鬆動讓買方願意積極進場，台中雖然捷運走走停停，可是自用買盤仍有支撐，應是成交優於去年的重要原因。

大家房屋企畫研究室專案副理郎美囡表示，房市調控一波接一波，市場出現預期心理，成交因此趨緩，但是否會持續影響，仍須看政府是否繼續出手，如果沒有再出重手，預料今年應可價量均穩，不會暴漲暴跌。