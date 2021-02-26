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實價登錄2.0 拚7月上路

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導
圖／經濟日報提供
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實價登錄2.0」修法完成並公告後，內政部次長花敬群昨（25）日表示，要在7月1日前，將相關配套子法、表單與系統建立完成並上路。他也透露，不排除在接下來幾個月，會再發動相關聯合稽查，盼在紅單納管、實價登錄正式上路前，安定市場交易秩序，讓房市能朝穩定方向發展。

高房價議題近年成為輿論焦點，行政院為平穩房市，自去年底開始推動一系列「健全房地產市場方案」，主要措施包含強力稽查紅單交易、實價登錄2.0修法、杜絕規避稅負、貸款差別授信、廣建社宅，盼藉此健全房市、合理房價。

在「實價登錄1.0」時，因其房地產交易資訊「區段化、去識別化」的呈現方式，讓外界只能看出「建物門牌號碼區間值」，飽受質疑；內政部為此推出「實價登錄2.0」修法，並於去年底三讀通過，修正重點包含交易揭露至門牌、禁紅單交易等。

在稅制部分，財政部已預告《房屋稅條例》修法，要讓原本住家用房屋現值若在10萬元以下，可免徵房屋稅，且自然人免稅限三戶以內，同時排除法人適用這項免稅條款，要避免房東分割避稅。

花敬群昨日於行政院院會後記者會上表示，實價登錄修法已由蔡總統公布後實施，內政部正與地方政府共同研商相關配套子法，以及表單或系統等建立，內政部長徐國勇也已於內部明確指示，要在今年7月1日前完成，並以此日期為目標，請行政院同意後發布實施。

內政部次長花敬群昨日也說明，本會期居住正義相關優先法案有二，其一為《都市更新條例》修正，是針對高樓層危險集合住宅加速都更的修法；其二為《住宅法》第23條條文的修正，是將房東參與社宅包租代管所得免稅額，提高到1.5萬元。

實價登錄 內政部 免稅額

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