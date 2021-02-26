航空雙雄貨運價 大漲四成

全球解封復甦需求、大陸復工運送出籠又遇到航空業人力調度困難，疫苗需求排擠效應，三因素推升航空貨運第2季會很旺，華航、長榮同步調漲運價上看四成，顯示航空運價仍易漲難跌。

華航、長榮航近日陸續通知各貨攬代理商，3月起全面調漲運價，華航3月起調漲30%～40%不等、長榮航預計調幅為25%～40%，航空貨運最高每公斤最高已飆到322元。

國內的貨攬業昨（25）日證實，已經收到華航、長榮航調漲美國線運價通知，華航、長榮航根據航線布局，調漲幅度不太一樣，統計台灣-美西的價格約在275元到280元，台灣到美東線價格平均來到322元。

華航、長榮航表示，航空貨運漲價計畫主要是反映人力成本攀升及未來市場需求。

航空貨攬業者分析，有三個主要原因推升航空貨運運價走揚。首先全球解封需求已經開始顯現，推升航空貨運這波需求比預期還旺，而且應該不只是3月，而是整個第2季都很旺，還會延續到第3季。

主要是去年許多商家因為疫情開店時間縮短，隨著疫苗開始施打，各國傳出陸續解封訊息，各店家期待商機恢復，正常營運前的舖貨潮需求湧現，包括高單價的服飾及電子產品等，需求都比原預期還熱絡。

其次，大陸農曆年後開始復工，各項產品運送需求出籠，再加上航空公司因機組員人員入境後居家檢疫由三天延長至七天，造成機師人力派遣問題，供給無法火速增加，讓市場需求吃緊。

航空業界也不諱言的表示，由於現在航空業人力吃緊，期望國內政策階段性解封能擴大到航空業，航空業的人力調度更順暢，也能增加航空貨運以及客運的供給量。

第三，疫苗供給數量持續增加，載運疫苗後將排擠其他產品，如電子產品的空運運能；在客運沒有解封前，機腹載貨的量無法增加，航空貨價格易漲難跌。