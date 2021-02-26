華航：今年仍以貨運為主

華航董事長謝世謙昨（25）日表示，去年因為疫情，所以相當艱困，還好有貨運，算是平安的度過，今年全球整個疫情比去年底還更加嚴重，因此，基本上今年還是以貨運為主。

交通部民航局昨日舉辦兩年一度的「金翔獎」頒獎，華航、台虎和立榮都獲獎，謝世謙在接受媒體聯訪時說，今年疫情依然嚴峻，所以1、2月基本上沒有客運，只靠貨運又遇到一個春節假期，還有檢疫的期間加長，機師的調度出了一些問題，所以整個運能大概掉了十幾個百分點，從3月開始在商務客上會有一些解封，客運應該會慢慢增加，但今年主要還是以貨運為主。

他指出，客運的部分大家可以看得出來，就是要國對國之間解除邊境管制，才會有所謂的旅遊，如果這個還沒有解禁，只有部分要恢復，就會比較慢，因為只是商務或來台就醫，這些並不是他們主要的旅客組成，所以今年的部分我們是審慎，貨運仍是我們的主力。

對於航空公司希望機組人員檢疫時間縮短部分，謝世謙表示，爭取機組人員檢疫期間縮短，是我們所樂見，但這個要由疫情指揮中心來決定，而且有一個前提，就是整個防疫仍應審慎。