48萬人囤房 1,747人擁逾十戶

財政部昨（25）日首度公布「囤房」情形，賦稅署根據房屋稅籍資料，並排除自住、地下室、騎樓、公益出租人等情況後，全台實際擁有非自住住家房屋者，去年共48.2萬人，較前年成長2.5萬人，其中有1,747人擁有十戶以上。

財政部表示，如何定義囤房、實際房屋取得情形、城鄉差距等問題，都還要進一步分析，在囤房稅政策評估上仍須更細緻的評估。

財政部昨日大動作召開記者會，包括常務次長李慶華、賦稅署長許慈美、統計處長蔡美娜、財政資訊中心主任張文熙皆出席記者會，說明房屋稅籍資料統計。

財政資訊中心日前公布房屋稅籍全國歸戶資料，外界解讀約804萬人為有殼族，其中持有四戶以上的大戶有近32萬人，甚至有近2萬人是擁有十房以上的大戶。

為讓各界更正確解讀資料，財政部進一步分析房屋稅籍個人歸戶情形，並排除地下室、共有、營業、自住住家用（含公益出租）、部分自住非自住混用等情形，而得到「最接近」實際囤房情況的「非自住住家用」房屋稅籍資料。

根據資料，去年約有48.2萬人擁有一戶以上非自用的住家房屋，較前年的45.7萬人增加2.5萬人。48.2萬人中，有約七成九是囤房一戶，約一成三是囤房兩戶。

而囤房人數增加，主要是囤房一戶的人變多，一年間約成長2.4萬人；囤房兩戶者增加1,435人。而囤房十戶以上者共1,747人，則較前一年減少19人。