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北台新建案銷量 七年新高

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導
圖／經濟日報提供
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根據市調機構最新統計，2020年北台灣預售、新成屋建案可售戶數74,044戶，累計成交戶數43,213戶，平均銷售率58.4%，是連四年正成長，更創七年新高，代表房市已超過五成的多空分水嶺，從盤整走向多頭格局。

住展雜誌研發長何世昌表示，去年房市受惠於低利、貨幣寬鬆環境催生出的資金行情，新建案市場買氣熱絡，整體北台灣新建案年平均銷售率衝上58.4%、超過五成的多空分水嶺指標，代表去年房市走入多頭格局。

資料顯示，去年北台灣預售、新成屋總規劃戶數共計10.19萬戶，扣除建商保留戶、股東戶與地主分回戶後，市場上可售戶數達74,044戶，累計成交戶數為43,213戶、年增31.8%，較2019年多賣出10,438戶，新建案平均銷售率約58.4%。

何世昌指出，若將成交戶數43,213戶換算為成交金額，相當於去年賣掉7,283億元房屋，較2019年大增2,414億元、年增率高達49.6%。

以各地方縣市來看，去年新屋市場買氣最強地區是新竹，年銷售率高達70.6%、傲視北台灣，總計賣出6,592戶、連兩年蟬聯銷售王。

何世昌分析，新竹縣市因電子科技業景氣暢旺，帶動購屋需求成長，去年區域房市呈價量雙漲。

緊追在後是台北市，去年新建案平均銷售率達68.6%，較2019年大增18個百分點。

其次為桃園地區，平均新案銷售率58.2%，宜蘭、新北市也分別繳出53.3%、52.9%的銷售率。去年新屋市場銷售最差為基隆、平均銷售率為48.1%。

何世昌指出，雖然去年桃園、新北市的預售、新成屋案平均銷售率均逾五成，但兩大都會區剩餘戶數均逾萬戶，且集中在少數重劃區內，後續潛在賣壓不可忽視。

何世昌表示，今年因預期經濟成長力道強勁，若政府沒有進一步打炒房措施，國內房市仍處於超低利率、游資充沛的外在環境中，預期市場買氣仍佳，有利新建案平均銷售率維持五成以上，今年房市可望延續去年多頭格局。

另外，根據實價登錄揭露，今年1月台北市首筆億元豪宅交易出現在「頂禾園」，買方斥資2.78億元買下11樓230坪產品。

而去年底知名豪宅「祥瑞園」、「璞園信義」各有公司法人分別以1.05億、1.8億元現金零貸款方式購屋，顯示豪宅限貸令對高資產客戶的資產配置規劃似乎沒有影響。

實價登錄顯示，今年1月，兩位原「仁愛帝寶」住戶周姓、魏姓自然人買方，合資以2.78億元買下「頂禾園」11樓230坪產品。

房市 建案

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