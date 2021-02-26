CSR系列報導／SOGO六力齊發 CSR模範生

遠東SOGO百貨（以下簡稱SOGO）持續深耕「永續關鍵六力」，納入環境、社會及公司治理（ESG）因子，針對不同利害關係人在意的議題，歸納出創新經營力、優質商品力、感動服務力、幸福職場力、關懷平台力、永續環境力等面向，結合十項聯合國永續發展目標（SDGs），發展多面向企業永續與社會共好計畫，因而被譽為「百貨業CSR模範生」。

SOGO董事長黃晴雯指出，「做社會最好的企業，做對社會最好的企業」為SOGO自我期許的目標，除了持續深化CSR精神，成為同仁日常工作DNA，也會強化各項專案與SDGs的連結，不僅翻轉零售業，更要與世界趨勢接軌。

創新經營力方面，SOGO於2019年間首創「商圈周年慶」，與台北市政府及台北東區發展協會聯手，發揮台北東區領頭羊角色，讓周年慶百萬人次的人潮延伸至東區商圈，不僅創造媒體話題，更樹立商圈共好、地方創生的典範。

此外，SOGO持續推動數位創新，以電子化支付、SOGO App升級、SOGO Channel整合打造數位金三角，希望建構串接購物旅程的數位創新，迎接與顧客零距離的DTC（Direct to Customers）。

而為持續關注食品與飲食安全，SOGO打造「新食器時代」專案，從三年前的1.0版到2019已進化為4.0版本，循序漸進關注顧客的食器安全。

SOGO領先政策，三年前就推動內用餐飲禁用一次性餐具，2019年進一步擴大到外帶餐飲不主動、不免費提供一次性塑膠餐具，估計一年減少200公噸廢棄餐具。

SOGO認為推動綠色營運文化、打造綠色賣場，是SOGO的責任也是使命，將持續努力，希望拋磚引玉，帶動產業一起朝綠色百貨的方向邁進。

SOGO忠孝館2020年更是領先百貨零售業，取得「ISO 45001職業安全衛生管理系統」認證，顯示出長期深耕職業安全衛生，已與國際趨勢接軌。黃晴雯表示，今年取得認證的忠孝館，是SOGO的起家厝，獲得認證，顯得意義非凡，這代表SOGO與時俱進，致力為同仁打造幸福感、健康與安全並重的工作環境。

黃晴雯認為，提供夢想、生活提案與幸福感的百貨公司，是溫馨、以人為本的產業。因此SOGO將員工視為重要的資產，積極落實幸福職場作為，並與時俱進增添不同面向的員工福利措施。

環境永續也是SOGO長期關注的議題。SOGO以「綠色行銷」、「環境教育」與「能資源整合」為柱，一步步實踐「亞洲第一綠色百貨」目標。

SOGO陸續取得亞洲第一張百貨零售服務業「碳標籤」與「減碳標籤」，出版百貨業第一本低碳教育繪本，並針對學童打造「百貨低碳教育小旅行」，成為學童認識低碳生活的敲門磚；同時SOGO設置綠色商品專區，針對顧客推出低碳市集、設計低碳飲食教學，以寓教於樂的方式，讓綠色生活成為顧客新的Lifestyle。