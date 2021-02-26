顯而立見／數位轉型的持續性

綜觀所有商業實現的因素，時間是最關鍵變數，舉凡世界所有有價值的東西，幾乎是時間的累積。價值的累積需要時間，成果遞延則需要時間發酵，成功的引爆更是時機問題。

去健身房辛苦練習一個晚上，不會期望明天起床後就變阿諾史瓦辛格，但是這一個常識換成商業上的場景，你會發現，多數人對一個商業決策後的成果評估，短視的令人吃驚！

原因是什麼？其實很簡單，大多數企業績效的評量都是以月、季、年來做評估，僅有少數人有心思關心十年後的成果。

數位轉型所產生的商業成果就像健身、早睡早起一樣，需要長期累積，所謂的長期指的是不中斷的執行；所謂的累積指的是方向不變，否則今天往東一步，明天往西一步，一年過後你還是在原地踏步，不是嗎？

回到健身的例子，你可以透過吃藥、打類固醇等方式快速達到健美的身材，但是體虛與後遺症是你會付出的代價，在這個數位時代人人講求快速、效率的時候，反而能夠等待與忍耐的人，才能活著等到「時機偶然」的引爆點出現。

什麼是時機偶然？電燈的發明必然在電力的發現之後、手機的發明必然在電話的發明之後…這是科技發展的必然性，當然商業社會也不例外，沒有網路哪來的Facebook？

許多的成功，都建立在因緣具足的條件之下，有理論上的發展、有科學技術的發現、有商業化的靈感、有多數的的共識與需求發生…有無數的「因」才能產生一個我們可以辨識發覺出來的結果。

以「時機偶然」代稱這個現象，是因為我們無法窮究所有的原因，所以稱之為「偶然」，雖稱偶然實則必然，如果愛迪生沒有將燈泡以鎢絲製造而商業化，也會有其他人做出一模一樣的產品，事實上，愛迪生發展出鎢絲燈泡的同時，全世界至少也有數十人達成類似的成果，不過是因為愛迪生身處美國，加上過去的信譽卓著，透過他強大的影響力搶先公開，使得世人誤以為燈泡是他發明的，實際上較為準確的說他是搶先將燈泡商業化應用的人。

「時機偶然」之所以看起來像偶然，是因為一個事件的發生肇因於無數個原因，並非多數人認為的有因就有果，一個原因造就一個結果，而是很多人事時地物等等不同的原因造就一個被你看見的結果。

我們終究無法掌握所有的原因，因此表面上我們稱之「時機偶然」，這就談到最後的一個變因也就是運氣的成分，我們一開始談到的「累積遞延」就是用來對沖「時機偶然」中的運氣的部分，只要持續往同一個方向前進，每一次的錯誤能正確的覆盤，然後持續前進，就能使偶然成為必然！商業轉型的實現也就理所當然了！