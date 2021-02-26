名人書房／賴弦五：打破壟斷 建立新秩序

《切莫為惡：科技巨頭如何背叛創建初衷和人民》書封。 圖／時報出版提供 台灣之星總經理賴弦五很喜歡閱讀，閱讀書籍種類非常廣泛，除企管、財經、科技趨勢，科技巨頭崛起造成的影響是賴弦五最近關心的議題，推薦《切莫為惡：科技巨頭如何背叛創建初衷和人民》（DON'T BE EVIL）、《巨頭的詛咒》，賴弦五認為，誰控制平台，誰就擁有最大武器，從政府到人民都應該正視這個問題。

科技巨擘 強勢操控

「切莫為惡」是Google創立初期的座右銘，此書作者拉娜．福洛荷以「切莫為惡」為書名，直接破題。

拉娜．福洛荷是金融時報全球財經專欄作家，透過多年觀察認為，Google、蘋果、亞馬遜、臉書等科技巨頭，已經違背當初創業初衷，透過落差極大的不對稱優勢，運用我們的資料、操控我們的心智，改變社會結構甚至破壞民主，只為無限制地提高獲利。

拉娜．福洛荷擔憂，科技巨頭提供免費服務，換取消費者資料，更擁有「免罪卡」，免受法規監管，我們雖未掏錢購買大多數數位服務，但卻付出高昂代價，就是個人資料和注意力，數位科技巨頭大量收割財富，號稱FAANG（臉書、蘋果、亞馬遜、NETFLIX及Google）股票總市值超過法國全國經濟規模，臉書使用人口超過全球人口第一的中國，隨著科技巨頭規模擴大，半數公開上市公司倒閉，經濟更集中，但企業動能跟創業數字衰退。

科技巨頭透過資料寶庫獲利，進而影響政治、經濟跟社會，哈佛商學院榮譽退休教授祖博夫與其他學者也提出「監控資本主義」，產生新經濟秩序，宣稱人類經驗是免費的原料，可作為擷取、預測、銷售等隱匿的商業用途，監控資本主義對於經濟政治制度是一種重大威脅，也是潛在社會控制手段。

《巨頭的詛咒》書封。 圖／天下雜誌出版提供

落實規範 抑制亂象

近期澳洲、歐盟已經開始針對科技巨頭們提出反壟斷調查及提出反壟斷法案，甚至在必要的時候考慮拆解大型平台，強迫出售，抑制科技巨頭及平台壟斷。

賴弦五認為，現在誰控制平台，誰就擁有最大武器，有些平台是被政府控制，有些是被科技公司控制，而國家的主權也隨著這個平台壟斷問題，愈來愈受到挑戰。

他指出，全世界都面臨著科技巨頭及平台壟斷的問題，網路、媒體、電信更是，但壟斷對於公民將造成不好影響，而科技及網路公司賣的產品，平台上的言論甚至消費者個資的使用都沒有法規規管，因此網路公司壟斷程度比電信跟媒體更可怕。

現在科技巨頭更以自己資本優勢，藉由收購消滅可能的競爭對手，而另一方面來說，科技網路巨頭甚至侵犯國家主權，例如有很大的權力可以決定屏蔽特定言論，但卻沒有一定標準。

賴弦五認為，台灣之星是一個創新的小電信公司，因此看這些書特別有感受，近年歐、美等世界各地都已經開始關注科技巨頭壟斷問題，政府也應該去思考規管關鍵是營造有效競爭的環境。

《巨頭的詛咒》一書也提醒，過去壟斷是觀察消費者福祉有沒有受影響，例如價格沒有上漲，但消費者福祉已經不單單僅是價格問題，而是掌握資訊就是掌握關鍵。作者在最後一章提出「如何不為惡」，嘗試提出願景主張，希望為科技巨頭劃定界線、數位時代的公平稅制，確保我們的數位健康與福祉，最後還有民眾的覺醒。